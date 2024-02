Európska komisia vyšetruje videoplatformu TikTok pre možné porušenie zákona o digitálnych službách

Európska únia (EÚ) začala vyšetrovanie videoplatformy TikTok zamerané na to, či porušila zákona o digitálnych službách (DSA). Otvorenie formálneho konania oznámila v pondelok Európska komisia s tým, že preskúma, či TikTok robí dosť na to, aby obmedzil „systémové riziká“ vyplývajúce z jeho dizajnu, vrátane „algoritmických systémov“, ktoré by mohli stimulovať „behaviorálne závislosti.“

Opatrenia platformy zahŕňajúce nástroje na overenie veku, aby neplnoletí nenašli „nevhodný obsah“, nemusia byť podľa eurokomisie „rozumné, primerané a efektívne“.

Ochrana maloletých je najvyššou prioritou

„Ochrana maloletých je pre DSA najvyššou prioritou v oblasti presadzovania práva. TikTok ako platforma, ktorá oslovuje milióny detí a tínedžerov, musí plne dodržiavať DSA a zohráva osobitnú úlohu pri ochrane maloletých online,“ vyjadril sa eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton.

Dodal, že spustenie konania má zabezpečiť, „že sa prijmú primerané opatrenia na ochranu fyzického a emocionálneho blaha mladých Európanov“. TikTok vo vyhlásení uviedol, že má „priekopnícke funkcie a nastavenia na ochranu tínedžerov a zabránenie prístupu do platformy mladším ako 13 rokov, čo sú problémy, ktorým čelí celé odvetvie“.

Zákon o digitálnych službách

„Budeme pokračovať v spolupráci s odborníkmi a priemyslom, aby sme udržali mladých ľudí na TikToku v bezpečí, a tešíme sa, že teraz budeme mať príležitosť podrobne vysvetliť túto prácu Komisii,“ dodal. Eurokomisia tiež vyšetruje opatrenia TikToku na ochranu súkromia neplnoletých, jeho transparentnosť v reklamách a či poskytuje výskumníkom prístup k údajom.

Zákon o digitálnych službách, ktorý vstúpil do platnosti vlani, je rozsiahly súbor predpisov, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť používateľov internetu online, vrátane požiadaviek na jednoduchšie označovanie škodlivého alebo nezákonného obsahu, ako sú nenávistné prejavy, poskytovania alternatív k algoritmickým odporúčaniam používateľom a zákazu reklám zameraných na deti.