Stredoškoláci požadujú najmä praktickú výučbu, pre politické strany vypracovali svoje desatoro

Aliancia stredoškolákov (AS) pripravila desatoro pre politické strany. Stredoškoláci vnímajú blížiace sa parlamentné voľby i vyjadrenia politických subjektov k oblasti školstva, zastávajú názor, že kandidujúce strany sa v programoch málo vyjadrujú k stredným školám. Preto navrhli politickým stranám desať bodov a požadujú i plnenie politických záväzkov.

V tlačovej správe o tom informoval prezident AS Viliam Dominik Ďuraš. Politickým stranám stredoškoláci navrhujú opätovné zavedenie uznávania jazykových certifikátov ako náhrady za maturitu z cudzieho jazyka či posun pri prípravách reformy maturít tak, aby bol hotový do roku 2028, ako bol pôvodne plánovaný. Apelujú aj na boj s dezinformáciami a rozvíjanie kritického myslenia a finančnej gramotnosti.

Požadujú najmä prax

V desatore stredoškolákov pre politické strany je aj požiadavka na prinesenie praktických zručností na stredné školy, no aj zrušenie známkovania výchov na tých školách, ktoré sa na daný predmet nezameriavajú. Chceli by tiež, aby politici zastavili odlev mozgov do zahraničia, a to cez adekvátne a atraktívne opatrenia.

AS si tiež praje, aby boli zmeny komunikované tak s odbornou verejnosťou, ako aj so samotnými študentmi. Desatoro obsahuje aj apel na spravodlivé financovanie mládežníckych organizácií a štipendií a odmien pre stredoškolákov. Jedným z bodov je i „podpora štátu a verejných inštitúcii pre organizácie pracujúce s mládežou a snaha o rozvoj participácie v regiónoch“.

Prosia o pomoc vyššiu moc

AS zdôraznila, že bez ohľadu na poradie jednotlivých bodov ich všetky považuje za rovnako dôležité.

„Aliancia stredoškolákov ocení akúkoľvek agendu politických strán, ktorá posunie stav nášho školstva k ekvivalentným, nielen zahraničným, modelom,“ uviedli. Stredoškoláci si podľa AS zaslúžia pozornosť nielen počas predvoleného boja, ale aj počas celého volebného obdobia.

„Stredné školstvo na Slovensku je dlhodobo téma odkladaná na stranu. Reforma maturitnej skúšky je v nedohľadne a zo strany politických subjektov často vnímame neochotu. Praktické zručnosti študentov či ich kritické myslenie je v porovnaní so zahraničím slabé. Rezonujúci odlev mozgov zostáva naďalej ako neriešený problém,“ konštatuje AS. Na kreovaní desatora sa podieľalo vyše sedem desiatok delegátov a delegátok aliancie, ktorí ho aj podpísali. Delegáti sú zo všetkých typov stredných škôl, a tiež zo všetkých oblastí Slovenska.