Spor s Vallom začal pri materských školách, starosta Petržalky upozorňuje na ich nespravodlivé financovanie

„Spor s primátorom začal pri materských školách. Ja dlhodobo upozorňujem na nespravodlivé financovanie materských škôl, kde síce štát pošle peniaze mestu ako obci, avšak mesto si polovicu z tých peňazí nechá a mestským častiam pošle iba 50 percent,“ poznamenal starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka v rozhovore pre agentúru SITA.

Okrem iného v ňom priblížil aj to, na ktoré problémy majú s primátorom odlišné názory.

Argument mesta

Podľa starostu primátor argumentuje tým, že mesto tiež potrebuje peniaze, preto nemôže 100 percent financií na škôlky poskytnúť mestskej časti.

„Hovoril o MHD, o mestských policajtoch, ktorí musia hliadkovať pri škôlkach, či verejnom osvetlení. Je tam teda aj argument zo strany mesta, že tieto financie tiež potrebujú,“ priblížil starosta.

Pomôcť by mohla zmena zákona

Hrčka si myslí, že situáciu by mala vyriešiť avizovaná zmena zákona, podľa ktorej od 1. januára bude štát 100 percent financií na škôlky posielať priamo mestským častiam.

„Keď sa to tak stane, som veľmi zvedavý na reakciu mesta, lebo reálne to pre nich bude znamenať výpadok 16 miliónov eur v budúcom roku. To teda nevyzerá pozitívne, lebo to je skoro väčšina z toho, čo navýšili v tomto roku na daniach. Ak nenavýšia dane opätovne, budú musieť niekde začať aj šetriť. Možno neurobia Plató Staromestská za 20 miliónov v jednom roku, alebo niečo ďalšie,“ doplnil Hrčka.