Školy menia staré elektrospotrebiče za športové potreby, za posledné desaťročie odovzdali 881-tisíc kíl elektroodpadu

Školy menia staré elektrospotrebiče a batérie za športové potreby, za posledných 10 rokov odovzdali 881-tisíc kilogramov elektroodpadu. Informovala o tom spoločnosť SEWA, ktorá už viac ako desať rokov organizuje projekt pre vzdelávacie inštitúcie Vymeňte elektroodpad za lopty.
Od roku 2014 sa do projektu zapojilo takmer 1 400 škôl a vzdelávacích inštitúcií. Spoločne odovzdali viac ako 881-tisíc kíl starých elektrospotrebičov a batérií a dostalo za to takmer 7 400 kusov rôznych športových potrieb.
Školy nezaháľali ani v prvom polroku 2025
Ako priblížila spoločnosť SEWA, materské, základné, stredné a vysoké školy či iné vzdelávacie inštitúcie môžu o bezplatný odvoz elektroodpadu požiadať počas celého roka na stránke spoločnosti. Školy nezaháľali ani v prvom polroku 2025 a za šesť mesiacov sa do bezplatného odvozu elektroodpadu zapojilo 111 škôl, ktoré odovzdali viac ako 73-tisíc kilogramov.
Slovenské školy odovzdali 176-tisíc kilogramov elektroodpadu, žiaci sa v novom projekte učia o jeho recyklácii
Od spoločnosti SEWA za to dostalo 767 kusov futbalových a volejbalových lôpt, sietí na volejbal, bedmintonových rakiet, švihadiel a lietajúcich tanierov. Najviac elektroodpadu, takmer tritisíc kilogramov, odovzdala Prešovská univerzita. Vyše 2 700 kilogramov odovzdala Špeciálna základná škola v Klenovci a na treťom mieste skončila Univerzita Komenského v Bratislave s celkovo odovzdanými 2 560 kilogramami elektroodpadu.
Najúspešnejší rok
Doposiaľ najúspešnejším rokom bol rok 2024. „V minulom kalendárnom roku sa do projektu zapojilo 217 škôl z celého Slovenska, ktoré spolu odovzdali 147 639 kilogramov elektroodpadu a 23 535 kilogramov batérií a akumulátorov,“ spresnila SEWA, ktorá im za to darovala viac ako 1 500 kusov športových potrieb.
„Keď sme v roku 2014 začínali, vyzbierali sme v rámci projektu za celý rok takmer 39 ton elektroodpadu,“ priblížila manažérka SEWA, a. s. pre vzdelávacie kampane, PR a marketing Lívia Burzová.
Zelený certifikát
Okrem škôl môžu o bezplatný odvoz elektroodpadu počas celého roka požiadať aj vzdelávacie inštitúcie, a teda aj základné umelecké školy, jazykové školy, školské internáty, reedukačné zariadenia, detské domovy i centrá voľného času.
„Okrem toho, že školám a ich pracovníkom šetríme čas a peniaze tým, že im elektroodpad odvezieme priamo z ich priestorov, vystavíme im aj potvrdenie pre účely odpisov majetku a účtovníctva a po skončení kalendárneho roka aj Zelený certifikát. A samozrejme – podľa množstva odovzdaného elektroodpadu im darujeme aj nové športové pomôcky pre ich žiakov a študentov,“ uzavrela Burzová.