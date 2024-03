Projekt Southbank Bratislava sa posúva vpred, developer tvrdí, že prírodu neohrozí (foto)

Developer Penta Real Estate ohlásil posun v prípade projektu Southbank Bratislava. Ako informuje na svojom webe, v najbližších týždňoch predloží dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Zároveň reaguje na výhrady odporcov, ktorí upozorňujú na negatívny vplyv projektu na prírodu.

„Už pri výbere víťazného návrhu odborná porota ocenila prácu s verejným priestorom, s dôrazom na zeleň a prírodný kontext na brehu Dunaja a územia európskeho významu Bratislavské luhy,“ konštatuje investor.

Ako dodáva, napriek tomu, že projekt do týchto chránených území nezasahuje, bol v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied a ochranárskych združení v predstihu odborne posúdený, s cieľom minimalizovať vplyv výstavby na životné prostredie v území.

Southbank Bratislava Zdroj: FB Penta Real Estate

Pribudne 900 bytov a 3500 parkovacích miest

„Výsledkom niekoľkomesačných terénnych prieskumov je návrh zmierňujúcich opatrení, ktoré do projektu zapracovávame už vo fáze architektonickej štúdie,“ uvádza developer.

Soutbank vyrastie v lokalite medzi Starým mostom, mostom Apollo a Prístavným mostom. Začiatok výstavby prvej etapy je naplánovaný v závere roka 2026. „Projekt už dnes počíta s odbornými environmentálnymi opatreniami, s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy výstavby na životné prostredie v danom území,“ dodáva investor.

Na územia bola v roku 2022 vyhlásená medzinárodná architektonicko-urbanistická súťaž, víťazom ktorej sa stali zahraničné ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti.

Projekt prinesie do lokality 900 bytov a 85-tisíc m2 kancelárií a retailových priestorov. Celková hrubá podlažná plocha dosiahne približne 210- tisíc m2. Parkovacia kapacita bude predstavovať približne 3500 parkovacích miest, z ktorých prevažná väčšina bude umiestnená v podzemných garážach.

Časť územia prejde zmenami ešte v tomto roku

Občianska vybavenosť bude pozostávať väčšinou z retailových prevádzok umiestnených v parteri budov. „Pre prvé etapy však už teraz Penta Real Estate uvažuje aj s umiestnením materskej školy,“ konštatuje developer.

Projekt bude rozdelený do viacerých etáp, pričom realizácia počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov. Momentálne je v rámci architektonickej štúdie v príprave prvá etapa. Tá sa bude nachádzať na pozemkoch západne od mosta Apollo a do územia prinesie päť rezidenčných objektov a jednu kancelársku budovu.

„Príprava a časovanie ďalších etáp bude závisieť od dynamiky povoľovacích procesov a od vývoja na realitnom trhu,“ poznamenal investor. Časť územia prejde premenou ešte v tomto roku. Na mieste budúceho športového bowlu plánujú vytvoriť oddychovú zónu, ktorá by mohla byť neskôr rozšírená o gastro prevádzku.

Na pozemkoch východne od mosta Apollo, kde výstavba začne v neskorších etapách, pripravuje developer s externým partnerom skill park s pump trackom pre cyklistov.

Aktivisti žiadajú väčšiu kompenzáciu od developerov

Odporcovia výstavby z radov aktivistov a ochranárov zverejnili otvorený list primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi. V tom okrem iného upozorňujú na nedostatočné kompenzačné opatrenia, ktoré majú developeri mestu poskytnúť za navýšenie výstavby v území na pravom brehu Dunaja, v rámci ktorej je plánovaný aj projekt Soutbank.

„Developeri J&T a Penta žiadajú prostredníctvom zmien a doplnkov územného plánu presadiť navýšenie zástavby v území o 33%, čo predstavuje 242-tisíc m2 hrubých podlažných plôch. Mesto je zároveň vlastníkom tretiny pozemkov v predmetnom území. Vzhľadom na tieto dva kľúčové aspekty má mesto stále silnú vyjednávaciu pozíciu, ktorá mu umožňuje vyjednať s developermi kompenzačné opatrenia v nárokovateľnej a oveľa väčšej mierke, než je tomu v súčasnosti,“ píšu v otvorenom liste.

Aktivisti tiež upozorňujú na to, že za prudkým nárastom uhlíkovej stopy stojí do veľkej miery nesprávne nasmerovaný stavebný boom v hlavnom meste. Odvolávajú sa pritom na dohody, ktoré zaväzujú Bratislavu k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2030.

Zároveň žiadajú o sprístupnenie urbanistickej štúdie, ktorá má byť východiskom premeny územia bývalého Lida, ako aj o zachovanie medzinárodne významného biokoridoru na pravom brehu Dunaja bez akýchkoľvek rušivých zásahov ohrozujúcich jeho kontinuitu. „Žiadame, aby sa mesto začalo aktívne zasadzovať za vyhlásenie Národného parku Podunajsko v duchu záväzku z Plánu Bratislava,“ dodávajú.