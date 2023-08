Nehnuteľnosti po deviatich rokoch rastu cien prvýkrát medziročne zlacneli, najväčší pokles bol v dvoch krajoch

Nehnuteľnosti medziročne zlacneli po deviatich rokoch nepretržitého rastu cien. Vyplýva to z aktuálnej správy Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) o vývoji realizačných cien nehnuteľností určených na bývanie v druhom štvrťroku 2023. Podľa nej sa nehnuteľnosti na jar predávali lacnejšie, a to tak v krátkodobom porovnaní so začiatkom roka, ako aj v porovnaní so situáciou pred rokom.

Avizovaný trend poklesu cien

Na regionálnej úrovni boli ceny v medziročnom porovnaní vyššie už len v dvoch z ôsmich krajov Slovenska. Realizačné ceny všetkých nehnuteľností na Slovensku podľa ŠÚ SR v druhom štvrťroku 2023 medzikvartálne klesli o 3,9 percenta, čím sa potvrdil avizovaný trend poklesu cien zo záveru minulého roka.

„Zlacnenie zaznamenali obe sledované kategórie – ceny existujúcich nehnuteľností poklesli o 4,1 percenta a ceny nových nehnuteľnosti o 3,2 percenta,“ konštatuje štatistický úrad.

Nárast o 78 percent

Zníženie cien na celoslovenskej úrovni nastalo aj v referenčnom medziročnom porovnaní. Kupujúci platili za domy a byty v priemere o 1,9 percenta nižšie sumy ako pred rokom.

„Bol to prvý pokles po deviatich rokoch nepretržitého vzostupu cien,“ poznamenal ŠÚ SR s tým, že tento zlom sa prejavil výraznejšie pri cenách nových nehnuteľností, ktoré boli o 3,6 percenta nižšie. Existujúce nehnuteľnosti medziročne zlacneli o 1,5 percenta. V dlhodobom porovnaní s priemerom roka 2010 boli aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 78 percent.

Najväčší pokles v dvoch krajoch

„Nové nehnuteľnosti medzikvartálne padali rýchlejšie ako existujúce, pokles cien sa prejavil vo všetkých krajoch SR s výnimkou Trnavského,“ konštatuje ŠÚ SR s tým, že najvýraznejšie zlacneli v Trenčianskom a Žilinskom kraji, o viac ako 7 percent.

Z existujúcich nehnuteľností sa pokles cien v porovnaní so začiatkom roka prejavil v piatich krajoch, najdynamickejšie v Bratislavskom a Žilinskom kraji o viac než 6 percent. Zníženie cien evidovali aj v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji. Tri regióny, kde ceny vzrástli, ale len veľmi mierne, boli Nitriansky, Banskobystrický a Prešovský kraj. V porovnaní s cenami spred roka kupujúci stále platili v priemere viac už len v dvoch spomedzi ôsmich krajov SR.

„Pri nových nehnuteľnostiach bol medziročný vývoj cien v rozpätí od poklesu 13 percent v Banskobystrickom regióne až po rast + 7,5 percent v Trnavskom kraji,“ poznamenal štatistický úrad s tým, že pokles cien nových nehnuteľností sa prejavil aj v Bratislavskom kraji.

Vyššie ceny nehnuteľností

Naopak, medziročne vyššie ceny nových nehnuteľností zotrvali s Trnavským aj v Nitrianskom a Prešovskom regióne. Dynamickejší rozpätie vývoja cien nehnuteľností sa na regionálnej úrovni prejavil pri existujúcich bytoch a domoch, od poklesu na úrovni 20 percent v Žilinskom kraji až po rast 11,5 percenta v Trnavskom kraji.

„Vyššie ceny nehnuteľností starších ako tri roky boli stále v štyroch krajoch, a to okrem spomínaného Trnavského aj v Prešovskom, Bratislavskom, a Trenčianskom kraji,“ dodal ŠÚ SR.