Múzeum svetla v týchto dňoch v Madride ponúka neopakovateľný zážitok

V Madride sa nachádza niekoľko tradičních múzeí, kde je možné za jeden deň navštíviť a obdivovať neuveriteľné umelecké diela, obrazy a sochy bezpečne vystavené pod sklenenými krytmi.

Napríklad múzeum a umelecká galéria Del Prado, španielske národné muzeum Museo Reina Sofía, či Múzeum Sorolla. Okrem klasických múzeí sa v poslednej dobe objavujú na umeleckej scéne viaceré zmyslové múzeá, ktoré ponúkajú návštevníkom inovatívny prístup k umeniu a kultúre.

Jedným z nich je Múzeum svetla (Museo de la Luz), v ktorom je hlavným hrdinom svetlo a diváci sa stávajú aktívnymi účastníkmi zážitku. Svoje brány otvorilo 22. marca a návštevníkov víta na prestížnej adrese v centre Madridu.

museodelaluzmadrid.com

Múzeum svetla úplne prevracia naruby doterajší pohľad na umenie. Toto zmyslové múzeum je výsledkom vízie argentínskeho umelca Maxiho Gilberta, ktorý sa rozhodol zmeniť spôsob, akým vnímame umenie. S bohatými skúsenosťami z oblasti audiovizuálnej zábavy a vďaka spolupráci s renomovanými umelcami ako Daft Punk a festivalmi ako FIB, prináša Maxi do Madridu niečo úplne iné.

Múzeum svetla je prvým múzeom v Španielsku, ktoré sa venuje výhradne umeniu svetla. V jeho priestoroch objavíte inštalácie, sochy a projekcie, ktoré ožívajú v hre s tónmi a farbami, stvárňujú neuveriteľné vizuálne krajiny a obrazce. Tieto diela neboli vytvorené len na to, aby ich diváci pasívne obdivovali, ale aby sa stali súčasťou zážitku, dotýkali sa ich, počúvali ich a naplno ich prežívali.

Maxi Gilbert išiel do projektu s vysokými ambíciami. Jeho múzeum nie je len miestom, so svetelnými inštaláciami, ale miestom, kde sa stretávajú géniovia z oblasti svetelného umenia. Spolupracuje s renomovanými národnými a medzinárodnými umelcami, aby vytvoril priestor plný zázrakov.

Madrid je už tak plný umenia, že sa zdá, že už nemá miesto pre nič nové. No Múzeum svetla nám ukazuje, že ešte stále je tam priestor na inovácie. Ak máte chuť zažiť na vlastnej koži umenie, ktoré sa stretáva s technológiou, využite výhodné letenky do Madridu a vstúpte do sveta svetla. Vstupenky sú cenovo dostupné a zaručene ponúkajú neopakovateľný zážitok.