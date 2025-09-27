Musia si našetriť, aby si mohli požičať. Kúpa vlastného bývania je pre mladých na Slovensku výzvou

Väčšina mladých Slovákov túži po vlastnom bývaní, no jeho kúpa predstavuje pre nich veľkú výzvu, čo komplikuje ich osamostatnenie od rodičov. Podľa prieskumu pre online investičnú platformu Portu iba 3,8 % mladých vo veku 16 až 29 rokov neplánuje bývať vo vlastnom, pričom len 16,2 % už vlastnú nehnuteľnosť má.
Zber dát bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos, na Slovensku sa ho zúčastnilo 315 a v Česku 512 mladých ľudí vo veku od 16 do 29 rokov.
Vysoké ceny a nízka dostupnosť
Slováci patria medzi krajiny s najvyšším podielom ľudí bývajúcich vo vlastnom, až 93,1 %, čo je druhý najvyšší výsledok v EÚ po Rumunsku. Napriek tomu mladí často zostávajú dlhodobo v tzv. „mama hoteli“ – vo vekovej kategórii 25 až 34 rokov žije so svojimi rodičmi alebo od nich dostáva podporu na bývanie až 57,5 % Slovákov, čo je výrazne viac ako v Česku či priemere EÚ.
Hlavnou príčinou je nízka dostupnosť bývania a vysoké ceny nehnuteľností, najmä v mestách ako Bratislava, Košice či Banská Bystrica. Napríklad v Bratislave je na kúpu priemerného trojizbového bytu potrebných až 15,8 čistých ročných miezd.
Takmer 60 % mladých považuje kúpu vlastného bývania za veľkú výzvu, pričom tento pocit rastie s vekom. Podľa Eurostatu je so svojim životom vysoko spokojných 45,4 % Slovákov vo veku od 16 do 19 rokov, v kategórii 25- až 34-ročných je ich iba 34,3 %. Tento stav môže negatívne ovplyvniť ich duševnú pohodu a spokojnosť so životom.
Tri stovky mesačne desať rokov
Priemerný dvojizbový byt v Bratislave vyjde na približne 200-tisíc eur, z toho je na hypotéku potrebné našetriť 40-tisíc. Pri odkladaní si hotovosti po dobu desiatich rokov je nutné mesačne ušetriť 333,33 eura len na to, aby si človek vôbec mohol požičať.
Portu odporúča začať s úsporami čo najskôr a zvážiť investovanie na dlhodobé zhodnotenie financií. Odborníci však varujú pred prílišným rizikom a neznalosťou investičných princípov, ktoré môžu viesť k stratám.
Portu je najväčšia česká robo-advisory investičná platforma, dostupná od roku 2022 aj na Slovensku, ktorá ponúka nízkonákladové a diverzifikované investície pre dlhodobých investorov. Aktuálne má viac ako 250 000 klientov, ktorým spravuje majetok vo výške takmer 2 miliardy eur.