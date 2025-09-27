Musia si našetriť, aby si mohli požičať. Kúpa vlastného bývania je pre mladých na Slovensku výzvou

Slováci patria medzi krajiny s najvyšším podielom ľudí bývajúcich vo vlastnom, až 93,1 %, čo je druhý najvyšší výsledok v EÚ po Rumunsku.
Väčšina mladých Slovákov túži po vlastnom bývaní, no jeho kúpa predstavuje pre nich veľkú výzvu, čo komplikuje ich osamostatnenie od rodičov. Podľa prieskumu pre online investičnú platformu Portu iba 3,8 % mladých vo veku 16 až 29 rokov neplánuje bývať vo vlastnom, pričom len 16,2 % už vlastnú nehnuteľnosť má.

Zber dát bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos, na Slovensku sa ho zúčastnilo 315 a v Česku 512 mladých ľudí vo veku od 16 do 29 rokov.

Vysoké ceny a nízka dostupnosť

Slováci patria medzi krajiny s najvyšším podielom ľudí bývajúcich vo vlastnom, až 93,1 %, čo je druhý najvyšší výsledok v EÚ po Rumunsku. Napriek tomu mladí často zostávajú dlhodobo v tzv. „mama hoteli“ – vo vekovej kategórii 25 až 34 rokov žije so svojimi rodičmi alebo od nich dostáva podporu na bývanie až 57,5 % Slovákov, čo je výrazne viac ako v Česku či priemere EÚ.

Hlavnou príčinou je nízka dostupnosť bývania a vysoké ceny nehnuteľností, najmä v mestách ako Bratislava, Košice či Banská Bystrica. Napríklad v Bratislave je na kúpu priemerného trojizbového bytu potrebných až 15,8 čistých ročných miezd.

Takmer 60 % mladých považuje kúpu vlastného bývania za veľkú výzvu, pričom tento pocit rastie s vekom. Podľa Eurostatu je so svojim životom vysoko spokojných 45,4 % Slovákov vo veku od 16 do 19 rokov, v kategórii 25- až 34-ročných je ich iba 34,3 %. Tento stav môže negatívne ovplyvniť ich duševnú pohodu a spokojnosť so životom.

Tri stovky mesačne desať rokov

Priemerný dvojizbový byt v Bratislave vyjde na približne 200-tisíc eur, z toho je na hypotéku potrebné našetriť 40-tisíc. Pri odkladaní si hotovosti po dobu desiatich rokov je nutné mesačne ušetriť 333,33 eura len na to, aby si človek vôbec mohol požičať.

Portu odporúča začať s úsporami čo najskôr a zvážiť investovanie na dlhodobé zhodnotenie financií. Odborníci však varujú pred prílišným rizikom a neznalosťou investičných princípov, ktoré môžu viesť k stratám.

Portu je najväčšia česká robo-advisory investičná platforma, dostupná od roku 2022 aj na Slovensku, ktorá ponúka nízkonákladové a diverzifikované investície pre dlhodobých investorov. Aktuálne má viac ako 250 000 klientov, ktorým spravuje majetok vo výške takmer 2 miliardy eur.

