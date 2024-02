Kochova záhrada prechádza revitalizáciou. Vieme, čo sa v nej zmení.

Súkromné sanatórium Koch so záhradou na Partizánskej ulici má svoje korene v začiatkoch 20. storočia. Dal ho postaviť MUDr. Karol Koch podľa projektu významných architektov Dušana Jurkoviča, Jindřicha Merganca a Otokara Klimeša. Budova sanatória so záhradou je dnes kultúrnou pamiatkou a považuje sa za jedno z najlepších diel slovenského funkcionalizmu.

I keď leží v známej lokalite Bratislavským hradom a pamätníkom Slavín, mnohé roky zostávala nepovšimnutá pred zrakmi okoloidúcich. V týchto dňoch prechádza areál ďalšou obnovou, aby sa svojou atmosférou nadchýnal aj ďalšie generácie.

Autora sochy Milencov a Matky s dieťaťom nepoznáme www.bakurier.sk

Kochova záhrada dlhé roky chátrala, no ukrýva v sebe jedinečný koncept. Ten sa pripisuje hlavne Otokarovi Klimešovi a Jozefovi Mišákovi, zakladateľovi arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, čo jej vyslúžilo prezývku Malé Mlyňany. Pýšiť sa môže rastlinným bohatstvom vďaka až 120 druhom rastlín, vrátane ihličnanov a listnatých stálozelených cudzokrajných drevín. Záhrada je zároveň jedinou na Slovensku, ktorá sa zachovala pri budove sanatória, dopĺňajúc jeho architektonický štýl. Tehlový obklad budovy sanatória pochádza ešte z Jurkovičovej tehelne v Trnave.

Návrh infocentra, vizualizácia archinfo.sk

V 90. rokoch záhrada chátrala kvôli nevyjasneným vlastníckym vzťahom, no od júna 2022 prešla pod správu bratislavského magistrátu, ktorý sa rozhodol túto národnú kultúrnu pamiatku obnoviť. Vyvrátené stromy ustúpili, zmizlo až 10 ton odpadu, ktorý sa tu rokmi nahromadil. Boli odstránené grafity, vyčistené chodníky, osadené lavičky a informačné tabule. Priestor sa otvoril verejnosti.

V súčasnosti obnova pokračuje už na základe komplexného urbanistického návrhu. Dbá sa na to, aby bola zachovaná jedinečnosť záhrady, aby cez celú záhradu viedli výhľady, zároveň aby sa zachovali pôvodné kamenné sochy. Návrh chce obnoviť aj pôvodné detaily, ako sú zaoblené obrubníky a stĺpy v oplotení. Ponechané budú pôvodné chodníky a spevnené plochy, ako aj miesta na stretnutia a oddych. Návštevníci by po novom mali do záhrady vstupovať z Bartoňovej ulice po úplne novom, kamennom, alebo betónovom schodisku, nakoľko to pôvodné už nevyhovovalo normám.

I keď je snahu zachovať historické rastlinné druhy, ktoré sú nesú charakter záhrady, treba brať do úvahy aj nové podmienky mikroklímy, ktoré sa v záhrade vytvorili. Väčšina miest v záhrade má teraz suchý tieň, ktorý je typický pre miesta pod korunami veľkých stromov. Preto budú nové stromy a kríky sadené na otvorené plochy. Súčasťou plánu je aj obnovenie bylinkovej záhrady na presvetlenom mieste.

Pôvodný bazén bude obnovený a vymenia a jeho poškodené časti. Nakoľko je umiestnený medzi stromami, je potrebné upraviť aj okolitý terén. Bazén bude naplnený buď bazénovou alebo jazernou vodou.

Vizualizácia bazéna s jazernou vodou archinfo.sk

Dlaždice vytvárajúce chodníky budú zachované a v prípade potreby nahradené novými. Nový návrh počíta aj s príjemným osvetlením, či už osvetlením chodníkov, alebo vsadením bodových svetiel do terénu a zelene a svetlá budú zvýrazňovať aj kontúry sôch.

Návštevníci budú môcť relaxovať na nových kovových lehátkach a stoličkách, ktoré budú mať dobový charakter, nakoľko žiadny z pôvodných mobiliárov sa nezachoval. No a po novom by sa malo v Kochovej záhrade nachádzať aj infocentrum, kde sa môžu návštevníci dozvedieť viac o jej histórii.

Revitalizácia Kochovej záhrady predstavuje dôležitý míľnik v obnove tohto historického miesta. Starostlivo navrhnutá obnova jej vráti mnoho zo stratenej krásy aj vďaka zachovaniu jej pamiatkovej podstaty. Pôvabnú záhradu potom už len čaká dôsledné udržiavanie, aby ďalšie roky tešila svojich návštevníkov.