KDH chce podporiť zateplenie desiatok tisícov domov ročne, od štátu by ste dostali príspevok až do 20-tisíc eur (video)

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) navrhuje podporiť zateplenie 30-tisíc domov ročne, pričom domácnosti by na to mohli získať štátny príspevok do výšky 20-tisíc eur. Toto radikálne riešenie obnovy bývania má prispieť k znižovaniu spotreby energií aj vzhľadom na nárast ich cien. Podľa hnutia na zateplenie domov môžu byť využité finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, eurofondov aj Environmentálneho fondu.

Súčasná podpora je pomalá

KDH v prípade účasti v budúcej vláde bude presadzovať, aby domácnosti po splnení kritérií dostali peniaze vopred. Ako v utorok informovalo, program má zahŕňať všetky doterajšie formy pomoci, teda zateplenie, nové okná, výmenu vykurovacieho telesa či inštalovanie fotovoltických panelov.

Súčasná podpora energetickej rekonštrukcie domov z plánu obnovy je podľa hnutia pomalá a administratívne náročná, do roku 2026 má byť obnovených 30-tisíc rodinných domov. Slovensko pritom potrebuje vyriešiť viac ako desaťnásobok tohto počtu.

Do konca desaťročia chcú opraviť približne polovicu domov

„Ak sa nám podarí presadiť masívnu rekonštrukciu 30-tisíc domov za jeden rok, tak týmto tempom by sa podarilo do konca desaťročia opraviť zhruba polovicu domov na Slovensku, ktoré to potrebujú,“ uviedol ekonomický expert KDH Jozef Hajko.

„Majitelia obnovených domov dosiahnu okrem vyššieho štandardu bývania aj energetické úspory, čo pomôže hlavne rozpočtom domácností najviac zasiahnutých zvýšenými výdavkami na energie a potraviny,“ podotkol.

Proces prideľovania chcú zjednodušiť

Podľa Hajka je potrebné celý proces prideľovania dotácií zjednodušiť a zlepšiť, aby sa v ňom ľudia vyznali. Žiadosti sa budú podávať elektronicky, počítačovo menej zdatným budú slúžiť obslužné body, napríklad v miestnych akčných skupinách na celom Slovensku. Príkladom pomoci pre sociálne odkázaných a dôchodcov je český program Nová zelená úsporám, v ktorej vyplácajú peniaze vopred.

„Masívny program vytvorí nové príležitosti pre slovenské stavebníctvo, ktoré sa dostalo do medziročného poklesu takmer o desatinu. Po rozbehnutí programu sa tak nebudú mať lepšie len majitelia domov, polepší si i ťažko skúšaný stavebný biznis,“ očakáva predseda KDH Milan Majerský.

„Rekonštrukcie starších neobývaných domov tiež pomôžu zmierniť napätie na trhu s bytmi, kde je málo nehnuteľností a sťažujú sa možnosti na získavanie hypotekárnych úverov,“ dodal.