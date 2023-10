Daň z nehnuteľnosti by sa podľa rezortu financií mohla razantne zvýšiť, majitelia bytov a domov by prišli o viac ako miliardu eur

Daň z majetku Slovensku odporúčajú zvýšiť nezávislé medzinárodné inštitúcie ako Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) či Medzinárodný menový fond.

Jedno z opatrení na strane príjmov

Slovensko je dlhodobo takmer na chvoste priemeru v rámci krajín OECD aj Európskej únie, pokiaľ sa pozeráme na úroveň zdanenia vo vzťahu národnému príjmu. Za nami už je len päť krajín. Na sociálnej sieti to uviedlo ministerstvo financií.

„Máme potenciál zvýšiť dane z nehnuteľnosti až o troj- až štvornásobok, čo by do štátneho prinieslo viac ako miliardu eur,“ tvrdí rezort financií. Je to jedno z opatrení na strane príjmov, vďaka ktorému by sme podľa ministerstva dostali výraznú finančnú injekciu na ozdravenie verejných financií.

Konsolidácia rozložená na tri roky

„To však neznamená nastaviť zdaňovanie tak, aby ohrozilo životnú úroveň na Slovensku. Opatrenie je možné cieliť na bohatšie vrstvy obyvateľstva a zvyšovať tak solidárnosť daňového systému bez toho, aby sme trestali aktivitu,“ tvrdí rezort.

Celé konsolidačné menu je podľa ministerstva financií rozložené na tri roky, aby sa postupne zavádzali jednotlivé opatrenia, ktoré môžu byť tak na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov rozpočtu. Napríklad na rok 2024 odporúča viac operovať s opatreniami na výdavkovej strane.

„Avšak stále platí, že finálny mix opatrení je na novej vláde. Či už však so zvyšovaním dane z nehnuteľnosti niekto súhlasí alebo nie, tak by mal operovať s relevantnými a transparentne porovnateľnými údajmi pri svojom rozhodovaní,“ dodalo ministerstvo financií.