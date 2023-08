Akú farbu fasády zvoliť pre hnedú strechu? Toto sú najnovšie trendy

Pri výbere farby fasády treba myslieť na niekoľko dôležitých skutočností. Aké módne kombinácie v súčasnosti kraľujú, a ktoré odtiene sú nadčasové?

Akú farbu fasády zvoliť pre hnedú strechu? S touto otázkou sa stretáva mnoho majiteľov novostavieb rodinných domov. Rozhodnutie sa robí na dlhé roky, preto sa oplatí zvážiť správnu kombináciu. Hnedá strecha je bežnou a dobrou voľbou, pretože ide o neutrálnu farbu, ktorá sa spája s prírodou a teplom. Ak ju chcete vhodne zvýrazniť, je dôležité zvážiť, akú farbu fasády zvoliť, a premyslieť si, aký efekt chcete dosiahnuť.

Biela fasáda a hnedá strecha – jednoduchosť, minimalizmus a nadčasovosť

Najklasickejším a najbezpečnejším riešením je kombinácia hnedej strechy s bielou fasádou. Ide o štandardnú kombináciu, ktorá zaručuje dobrý vizuálny efekt. Dom bude pôsobiť esteticky a elegantne. Ak chcete pridať nádych výnimočnosti, oplatí sa zvýrazniť časti fasády a okenné rámy hnedými alebo drevenými prvkami. Je však dôležité nepoužívať na fasádu viac ako dva rôzne odtiene, pretože to môže mať škodlivý účinok. Výber bielej fasády podporuje aj jej nadčasovosť. Biela je farba, ktorá nikdy nevyjde z módy, a v kombinácii s hnedou sa hodí ku klasickým aj moderným budovám.

Klasické farby fasády pre hnedú strechu sú odtiene bielej a žltej

Klasické fasádne farby pre hnedú strechu sú teplé odtiene bielej a žltej. Vyberte si béžovú, krémovú, perleťovú, alabastrovú alebo karamelovú farbu. Ide o univerzálne tóny, ktoré sa hodia k tmavším aj svetlejším odtieňom hnedej. Teplé odtiene bielej a žltej v kombinácii s hnedou strechou pôsobia prívetivejšie a jednoducho „domáckejšie“. Je to klasická kombinácia, ktorá je zárukou dobre vyzerajúceho, súdržného celku. Za zmienku stojí aj to, že výhodou svetlých fasád je, že opticky zväčšujú budovu a nezahrievajú sa tak ako tmavšie povrchové úpravy.

Módne farby fasády. Hnedá strecha a chladné tóny sú riešením pre moderné domy

Chladné farby v kombinácii s hnedou sa hodia k minimalistickým, moderným domom. Podčiarkujú ich jednoduchú a elegantnú estetiku. V tomto prípade bude dobre fungovať kombinácia hnedej strechy a sivej fasády. O niečo odvážnejším riešením je kombinácia s grafitovou alebo modrou fasádou. Tieto módne farby fasády pre hnedú strechu budú vyzerať dobre ako tmavšie vložky na svetlom pozadí. Veľkou výhodou je, že tmavá farba fasády sa oveľa ľahšie udržiava, pretože sa na nej tak rýchlo neobjavujú nečistoty.

Foto: Balex Metal

Pre odvážnych milovníkov prírody – hnedá strecha a zelená fasáda

Hnedá farba ako farba „pochádzajúca“ z prírody dokonale ladí so zelenou. Zelená fasáda a hnedá strecha je odvážna kombinácia, menej častá, ale evokujúca všetko, čo sa spája s prírodou. Nie je to však nadčasová farba, preto by sa táto kombinácia mala dobre zvážiť.

Kombinácia hnedej s oranžovou alebo limetkovo zelenou fasádou je voľbou pre tých, ktorí chcú vyniknúť. Príliš veľa farieb však môže spôsobiť, že dom bude vyzerať zle. Za zmienku stojí aj to, že pri výbere farby fasády sa vyvarujte výrazných, sýtych a krikľavých odtieňov – namiesto intenzívnej oranžovej alebo žltej je lepšie zvoliť pastelové farby.

Čo treba zohľadniť pri výbere farby fasády?

Pri dokončovaní domu sa zvyčajne v prvom rade zohľadňuje vlastný vkus, ktorý sa však z času na čas mení. Preto, aby sme sa vyhli častým investíciám do zmeny podoby domu, oplatí sa vsadiť na osvedčené, odporúčané a nadčasové kombinácie.

Pri výbere fasády sa oplatí zohľadniť pohodlie vrátane jednoduchého čistenia a odstraňovania nečistôt a viditeľnosti. Zvážiť by sa mal aj správny typ fasády. Okrem obľúbenej omietky, klinkeru alebo kompozitu sa ako zaujímavé a dobre vyzerajúce riešenie javia napríklad fasádne krytiny a fasádne obklady Balex Metal. Majú zaujímavý geometrický vzor, sú odolné a dostupné v mnohých rôznych farbách. S takouto povrchovou úpravou budova určite získa moderný dizajn.

One-stoAk chcete pridať stavbe nádych výnimočnosti, oplatí sa zvýrazniť časti fasády a okenné rámy hnedými alebo drevenými prvkami.ry family brick house in the garden Foto: Getty Images

Nemôžete sa rozhodnúť pre farbu fasády? Pomôže vám počítačová simulácia

Pri rozhodovaní o farbe fasády sa oplatí poobzerať sa po okolí a prispôsobiť povrchovú úpravu budovy ostatným prvkom domu, ako sú dvere, garážové brány, a dokonca aj susedným domom (to je dôležité najmä pri tzv. radových domoch a hustej zástavbe). Pri výbere fasády je tiež dôležité zvážiť, či sa dom nachádza v prírodnom prostredí alebo v priemyselnejšej oblasti. Premyslenie všetkých komponentov a správny výber zabezpečí, že dom splynie s okolitým priestorom, a teda bude pôsobiť harmonicky.

Ak neviete, aké farby fasády budú ideálne pre váš dom, mala by vám pri rozhodovaní pomôcť počítačová simulácia. Nemusíte sa spoliehať len na intuíciu a predstavivosť. Špeciálne programy vám vizualizujú, ako bude dom vyzerať zvonku a uľahčia tak vaše rozhodovanie.

Informačný servis