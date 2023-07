Ceny nájmov za poslednú dekádu vzrástli len o 10 percent, podľa analytika sa udomácnia vo väčšej miere

Ceny nájmov za poslednú dekádu vzrástli len o 10 percent. Bývanie v podnájme má predpoklad udomácniť sa vo väčšej miere aj na Slovensku. Vyplýva to z aktuálnej analýzy 365.invest. Podľa nej rast cien slovenských nehnuteľností v období od roku 2010 niekoľkonásobne prevyšuje tempo rastu nájomného.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vychádza aktuálna mesačná splátka hypotéky pre byt v Bratislave o 38 percent vyššia ako bývanie v podnájme bez energií.

Ceny bytov výrazne stúpali

Údaje z Eurostatu ukazujú, že zatiaľ čo ceny bytov v poslednej dekáde výrazne stúpali, nájmy na Slovensku sa za posledných 12 rokov zvýšili len o 10 percent, čo je najmenej spomedzi krajín V4.

„Tento veľký nepomer v cene bytu a príjmu, ktorý dokáže generovať, je jedným z dôvodov, prečo nájomné bývanie na Slovensku zatiaľ veľmi neláka inštitucionálnych investorov,“ vysvetľuje Real Estate Transactions 365.invest Tomáš Cár. Ako dodáva, tento nepomer sa dá čiastočne vysvetliť vysokým percentom ľudí, ktorí preferujú bývanie vo vlastnom dome alebo byte (v roku 2022 až 93 percent).

Navýšenie splátok hypoték

Rast úrokových sadzieb od začiatku roka 2022 so sebou okrem ochladenia trhu s nehnuteľnosťami priniesol aj významné navýšenie mesačných splátok hypoték.

„Ak by sme si chceli vo februári 2023 kúpiť v Bratislave byt, mesačná splátka hypotéky by nás podľa údajov NBS vyšla o 38 percent drahšie ako nájomné toho istého bytu bez energií,“ približuje Cár s tým, že trend z posledných rokov, keď sa stále viac domácností presúvalo do vlastného bývania sa tak môže v nasledujúcich rokoch otočiť v prospech nájomného bývania.

Investičné aktíva

Zatiaľ čo v roku 2013 malo na Slovensku hypotéku len deväť percent vlastníkov bytov, koncom roka 2021 sa tento pomer vyšplhal na 25,8 percenta.

„Každý štvrtý vlastník bytu na Slovensku má aj hypotéku, čo je najviac spomedzi všetkých krajín V4,“ konštatuje Cár s tým, že množstvo z týchto bytov bolo kupovaných ako investičné aktíva v podobe nájomných bytov.

„V rokoch 2024 a 2025 však končí fixácia viac ako 40 percent hypoték na Slovensku, čo zapríčiní aj zmenu v mesačnej splátke hypotéky smerom nahor,“ dodáva s tým, že táto zmena môže v prípade investičných bytov zintenzívniť tlak na ďalšie zvyšovanie ceny nájmov.