Čaká nás koniec zdražovania hypoték a ideálny čas na kúpu nehnuteľnosti. Vyplýva to zo správy Lenky Buchlákovej z Národnej asociácie realitných kancelárií (NARKS). „Odborníci tvrdia, že sa už nedostaneme do nezdravého prostredia sadzieb pod jedno percento. Lacné peniaze sú síce fajn pre budúcich dlžníkov vo vidine vlastného bývania, pre ekonomiku to však prináša množstvo negatív,“ konštatuje.

Novým normálom by podľa odborníkov mohla byť sadzba na úrovni troch percent. Opätovné zlacňovanie hypoték by mohlo naštartovať aj realitný trh, ktorý v posledných mesiacoch výrazne ochladol. „Ak však dosiahnete v tomto čase na hypotéku a chcete bývať, nikdy nebol ideálnejší čas na to, aby ste si vybrali svoju vysnívanú nehnuteľnosť,“ uvádza autorka.

Slováci sa k hypotékam dostávajú zložitejšie

Z dôvodu rôznych ekonomických a politických udalostí sa stal minulý rok rokom zdražovania hypoték. Bývanie sa podľa NARKS stalo najnedostupnejšie za poslednú dekádu. „Podľa správ a prognóz Národnej Banky Slovenska (NBS) je vrchol inflácie za nami. Postupný pokles možno predpokladať až v rokoch 2024 – 2025,“ dodáva Buchláková s tým, že všetky kroky ECB pociťujú aj klienti slovenských bánk.

Na Slovensku sú banky po zdražení hypoték z jedného na vyše štyri percentá ochotné požičať ľuďom o 20 percent menej, ako predtým. Slováci sa tak k hypotékam dostávajú zložitejšie. „NBS predpokladá, že väčšina klientov by mala vyššie splátky zvládnuť,“ konštatuje autorka s tým, že mesačná splátka by mala dosiahnuť v priemere o 100 eur viac. Štát však zaviedol bonifikáciu hypoték.

„Ešte predtým, ako sa Slováci zadĺžia, treba myslieť na to, že splátka môže byť najviac 60 percent z mesačného príjmu, čo vytvára vankúš pre rast úrokov ale aj iných nákladov ako je aktuálne aj vysoká inflácia, nad 10 percentami,“ upozorňuje Buchláková. Ako dodáva, treba myslieť na to, že v aktuálne nastavených opatreniach NBS môžete dostať hypotéku na maximálne 80 percent ceny nehnuteľnosti.

Každý klient je pri poskytnutí úveru testovaný na sadzbu, ktorá je vyššia o dva percentuálne body, akú reálne dostane. To je ďalší dodatočný vankúš v príjme domácností. „Nové hypotéky naviac nemôžu zasahovať do dôchodkového veku, keď väčšine ľuďom prudko poklesne príjem,“ vysvetľuje autorka. NBS zaviedla tiež limity na maximálnu výšku celkového dlhu domácnosti a spotrebiteľov navyše vyzýva, aby si vytvorili finančú rezervu.