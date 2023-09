Architekti v divočine

Pred trinástimi rokmi si texaský poskytovateľ energie New Braunfels Utilities urobil inventúru svojich pozemkov a uvedomil si, že 16-hektárový parkovací a skladovací komplex pri rieke Comal v štáte Texas nemá veľký úžitok. Firma oslovila architektonickú spoločnosť Lake|Flato s myšlienkou regenerácie ekosystému, známej aj ako „rewilding“.

Lake|Flato sa zamerala na návrat k prirodzenému stavu lokality. Projekt zahŕňal obnovu brehových zón pozdĺž rieky, obnovenie biotopov pre pôvodné druhy a premenu existujúcich skladov na návštevnícke centrum so solárnym pohonom a priestorom na vzdelávanie.

Prvá fáza projektu Headwaters at the Comal v Texase. architectmagazine.com

Tento projekt ukazuje, ako architekti môžu pristupovať k rewildingu, procesu obnovy ekosystémov. Je to odpoveď na klimatickú krízu a úbytok biodiverzity a zároveň príklad toho, ako sa architekti môžu spojiť s prírodou a komunitou. Ignorovať potrebu rewildingu by bolo v dnešnom svete nerozumné, keďže prispieva k zdraviu a pohode užívateľov a zároveň pomáha zachovávať našu planétu.

Prepojenie architektúry s prírodou

Rewilding, pôvodne koncepcia z oblasti ochrany prírody, nachádza svoje miesto v architektonickom svete. Ide o proces obnovy ekosystémov a mení to, ako architekti pristupujú k navrhovaniu. Tento nový prístup sa spája s rastúcou environmentálnou etikou a mení naše náhľady na to, ako by mali budovy a mestá existovať v harmónii s prírodou.

Pred prvou fázou projektu. architectmagazine.com

Po prvej fáze projektu. architectmagazine.com

Joyce Hwang, zakladateľka firmy Ants of the Prairie, zdôrazňuje dôležitosť vnímania architektúry z hľadiska viacerých druhov. Architekti sa stále viac snažia znížiť deliace hranice medzi budovami a prírodou, umožňujúc prírode rozhodovať o dizajne. „Prvky rewildingu môžu byť také jednoduché ako uvedomenie si, že vtáky sú vo vzduchu a že vletia do skla, ak ho nevidia,“ hovorí Hwang.

Spoločnosť Wittman Estes v Seattli sa zameriava na integrovaný spôsob života a dizajnu, kde krajinu považuje za kľúčový faktor pri navrhovaní budov a verejných priestorov. Ich prístup sa snaží vytvoriť harmóniu medzi architektúrou a prírodou.

Architekt Doug Voigt zo spoločnosti Skidmore, Owings & Merrill, vidí dôležitosť holistického pohľadu na prírodné systémy pri navrhovaní budov a miest. Príkladom je ich práca na projekte Divoká míľa v Chicagu, kde sa snažia kombinovať urbanizmus s rewildingom, poskytujúc sociálne a ekologické služby pre komunitu.

Rewilding v architektúre nie je len o tvorbe nových budov, ale o obnovení spojenia s prírodou a vytvorení prostredia, ktoré prosperuje pre všetky druhy. Je to nový spôsob myslenia, ktorý ukazuje cestu k udržateľnej budúcnosti, kde architektúra a príroda idú ruka v ruke.

Pripravovaný projekt spoločnosti Wittman Estes je postavený na technológii mikropilot, aby sa zmiernil vplyv projektu na okolité lúky. architectmagazine.com

Komplikácie na začiatku projektu

Projekt Headwaters at Comal od Lake|Flato v Texase zažil komplikácie, keď sa pokúsili obnoviť pôdu po odstránení asfaltu. Silná búrka odplavila vrchnú vrstvu pôdy, nechávajúc ju krehkú a nestabilnú. Matt Wallace upozorňuje, že rýchla výstavba by mohla ohroziť dobre mienené snahy rewildingu a zmeniť ho na jamu na peniaze.