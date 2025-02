Vrba nedostal na lavičke druholigistu šancu ani v jednom súťažnom zápase. V Líšni skončil po 48 dňoch - FOTO

Dosť nezvyčajná situácia sa stala v Česku uznávanému trénerovi. Pavel Vrba dostal v druholigovom SK Líšeň výpoveď bez jediného súťažného zápasu na lavičke. Zotrval na nej len 48 dní.

Druholigista angažoval Vrbu 18. decembra a na predmestí Brna sa objímal manažérom Milanom Valachovičom. Neuplynulo veľa a všetko je inak. Utorkový tréning však vyzeral tak, že hráči schádzali z ihriska na jednu strany a hlavný kouč na opačnú. A na klubovom webe vzápätí zmizol Vrba ako hlavný kouč.

Namiesto Turecka cesta domov

Majiteľ klubu, miliardár Igor Fait, poveril Vrbu úlohou dostať A-tím do baráže o I. ligu. Ale teraz nečakane dostal padáka a namiesto sústredenia do Turecka šiel domov do Přerova.

Dôvodom údajne nie je to, že z piatich prípravných duelov až tri remizoval a ďalšie dva prehral. Podľa webu iSport.cz mali skúseného kouča dostihnúť zdravotné problémy, ktoré ho sužovali už počas pôsobenia v Ostrave a Zlíne.

Je za tým zdravie?

„Je to skutočne ten dôvod? Pre činovníkov SK Líšeň je Vrbov zdravotní stav tabu!,“ uvádza toto periodikum.

„Nehnevajte sa, ale nemôžem vám nič potvrdiť ani vyvrátiť. Nesmiem,“ povedala Blesku vedúca tímu Dagmar Wallová.

Nečakal to

Niekdajší kouč českej reprezentácie, ktorý na klubovej úrovni pôsobil aj v Plzni či Sparte Praha, pre sport.cz uviedol: „Samozrejme som to nečakal. Beriem to však tak, ako to je. Prajem klubu všetko najlepšie. Na celú situáciu mám svoj názor. Teraz to však bližšie komentovať nebudem.“

Spravil tak ešte predtým, ako druholigista zverejnil oficiálne vyhlásenie: „Pavel Vrba a SK Líšeň sa vzájomne dohodli na ukončení doterajšej spolupráce. Obe strany se zhodli, že s ohľadom na aktuálnu situáciu je toto rozhodnutie najlepším možným riešením pre budúcnosť klubu aj trénera.“