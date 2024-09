Vráťte sa k jesenným povinnostiam absolútne štýlová

Kto povedal, že kancelárske outfity musia byť nuda? CCC vyvracia všetky stereotypy a kampaňou Back to Office vás pozýva objaviť najnovšie kolekcie od Jenny Fairy, Nine West New York a DeeZee.

Očakávajte dávku elegancie, modernosti a najhorúcejších trendov priamo do vášho jesenného šatníka!

Vyjadrite sa elegantnými lodičkami s ostrou špičkou alebo stavte na pohodlie s modelmi na hrubšom podpätku od značky Jenny Fairy. Alebo máte chuť na strieborné tenisky? Ak máte nos na trendy a spôsob, ako pridať vášmu štýlu moderný nádych, budete presne vedieť, čo máte s najnovšou kolekciou v CCC robiť. Nemali by ste zabudnúť ani na priestrannú shopper kabelku – budete mať z čoho vyberať. Značka Jenny Fairy ponúka klasické aj rafinovanejšie tvary kabeliek, do ktorých sa vám zmestí takmer čokoľvek.

Foto: CCC

Nalejte mi silné červené

Skutočným hitom tejto sezóny bude vínová farba, preto si určite všímajte lakované mokasíny a klasické členkové čižmy v tomto odtieni – nájdete ich medzi najnovšími kúskami z kolekcie značky Jenny Fairy. Ak chcete svojmu biznis outfitu dodať šmrnc, zvoľte menšiu kabelku s embosovaním v dizajne pripomínajúcom krokodíliu kožu. Ak by ste nemali na pohár „čistého vína“ chuť, tá najtemnejšia čierna a medovo hnedá sú farby, ktoré vždy fungujú.

Foto: CCC

Foto: CCC

Túto farebnosť môžete nájsť aj medzi najnovšími modelmi značky Nine West New York, ktorá je nepochybne stelesnením nadčasového štýlu. Lodičky v klasických odtieňoch sú ideálnou voľbou pre elegantné aj menej formálne outfity. Preferujete pohodlie? Značka ponúka aj modely s nižšími podpätkami a balerínky, ktoré sú ideálne na každodenné nosenie.

Foto: CCC

DeeZee je značka, ktorá vie, ako zdôrazniť sebavedomie. Lodičky a členkové čižmy s podpätkami dodajú vašim outfitom eleganciu, a modely s blokovým podpätkom a lakovaným zvrškom sú návrhom pre ženy, ktoré rady vyčnievajú z davu. Kabelky v mliečnej bielej a čiernej sú čerešničkou na torte v kancelárskom vzhľade.

Foto: CCC

Foto: CCC

Nečakajte a objavte najnovšie kolekcie od Jenny Fairy, Nine West New York a DeeZee, predstavené v rámci kampane Back to Office, a vytvorte si vlastnú definíciu kancelárskeho štýlu. Jeseň je ideálnym časom na módne experimenty a na sebavyjadrenie prostredníctvom oblečenia.

Produkty značiek Jenny Fairy, Nine West New York a DeeZee sú dostupné v predajniach CCC, v aplikácii CCC a na stránke ccc.eu.

Foto: CCC

