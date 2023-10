Winkelmann v Rimavskej Sobote dostane od štátu investičný stimul v hodnote viac ako 41 miliónov eur

Štát podporí investíciu nemeckej spoločnosť Winkelmann v Rimavskej Sobote investičným stimulom prevyšujúcim 41 mil. eur. V stredu o tom rozhodla vláda. Pomoc bude vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

Investíciu do fabriky na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou štát definitívne potvrdil koncom mája tohto roka.

Podnik plánuje na Slovensku do roku 2025 preinvestovať približne 110 mil. eur a vytvoriť 452 priamych pracovných miest. Na ne by mali nadväzovať ďalšie stovky. Predpokladaná ročná kapacita produkcie by mala byť približne 300-tis. jednotiek smaltovaných nádrží na vodu. Začiatok výroby odhaduje spoločnosť na marec 2025, dosiahnutie plnej plánovanej kapacity na december 2027.