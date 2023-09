Slovnaft, U.S. Steel a ďalšie podniky získajú takmer pol miliardy eur na dekarbonizáciu priemyslu (video)

aktualizované 12. septembra, 11:38

Šesť slovenských podnikov získa z Modernizačného fondu na dekarbonizáciu takmer pol miliardy eur. V utorok o tom na spoločnej tlačovej konferencii informovali minister životného prostredia Milan Chrenko a minister hospodárstva Peter Dovhun.

Finančné prostriedky dostanú spoločnosti U. S. Steel Košice, šalianske Duslo, rafinéria Slovnaft, ružomberské Mondi, sklárne Rona Slovensko a cementáreň Danucem Rohožník. Najväčšia čiastka v sume 300 miliónov eur pritom poputuje hutníckemu gigantu.

Dôležitý míľnik na ceste k zelenej transformácii

Ako spresnil minister životného prostredia, uvedené zelené investície v celkovej sume približne 470 miliónov eur predstavujú dôležitý míľnik na ceste k zelenej transformácii Slovenska. Do roku 2030 by mali ušetriť viac ako tri milióny ton ekvivalentu CO2.

„Ide o porovnateľné množstvo emisií skleníkových plynov ako ročne v priemere vyprodukujú tri milióny osobných áut alebo takmer všetky vykurovacie zariadenia v slovenských domácnostiach,“ priblížil Chrenko.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Projekty prinesú zníženie na úrovni takmer 19 % všetkých emisií, ktoré minulý rok vypustili do ovzdušia na Slovensku spoločnosti zapojené do systému obchodovania s emisnými kvótami. Pri hodnotení projektov pritom rozhodovali dve kritéria. Prvým bol celkový objem znížených emisií, druhým najnižšia cena za zníženie jednej tony CO2.

Nízkouhlíkové technológie

U. S. Steel Košice by mal získané finančné prostriedky investovať do projektu inštalácie novej nízkouhlíkovej technológie, vďaka ktorej by mal ušetriť 2,6 milióna ton emisií CO2 ročne.

Fabrika už pritom získala aj finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR, 300 mil. eur odsúhlasil štát na projekt dekarbonizácie výroby ocele inštaláciou elektrických pecí.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca spoločnosti Ján Bača, schválenie žiadosti o grantové financovanie z Modernizačného fondu je ďalší z niekoľkých krokov nutných na dôkladné zváženie potenciálnej investície do dekarbonizácie závodu.