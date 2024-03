Rheinmetall dostane od EÚ viac ako 130 miliónov eur na posilnenie výroby munície

Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall dostane od Európskej únie viac ako 130 miliónov eur na zvýšenie výroby munície.

Koncern to oznámil v utorok s tým, že zdroje investuje do šiestich projektov jeho dcérskych spoločností v Nemecku, Maďarsku, Rumunsku a Španielsku. Prvé dohody by mali podpísať v máji 2024. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.

Rheinmetall uviedol, že do roku 2027 plánuje ročne vyrábať až 1,1 milióna delostreleckých granátov. Okrem toho sa od roku 2026 chystá ročne vyrobiť až 1,5 milióna raketových palivových modulov a 3 000 ton výbušnín RDX.