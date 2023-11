RFID identifikácia – technológia, ktorá zaznamenáva prudký nárast nielen vo výrobnom procese

V dnešnej dobe, kde konkurencia a rýchlosť sú kľúčovými faktormi, je dôležité mať efektívne nástroje na sledovanie a riadenie výrobných procesov. Jedným z týchto nástrojov je RFID (Radio-Frequency Identification) technológia, ktorá sa stala kľúčovým prvkom pre dosiahnutie efektívnosti, presnosti a transparentnosti výroby.

Čo je RFID?

RFID je technológia identifikácie, ktorá využíva rádiové vlny na bezkontaktné sledovanie a identifikáciu objektov, produktov alebo osôb. RFID systém pozostáva z RFID čipov a RFID čítačiek. RFID čipy obsahujú unikátne identifikátory a informácie o sledovanom objekte, zatiaľ čo RFID čítačky sú zariadenia schopné komunikovať s týmito čipmi a získavať informácie.

Ako to začalo?

Hoci bol prvý RFID čip vyrobený už v 70. rokoch minulého storočia, na skutočné rozšírenie využitia tejto technológie sme si museli počkať. Dôvodom bola vyššia cena tejto technológie, ale aj neexistencia štandardov, ktoré by sa používali v rámci medzinárodného obchodu. Toto sa začalo meniť začiatkom 21. storočia, kedy vzniká organizácia EPC global.

Kedy uvažovať o využití RFID?

RFID svojimi vlastnosťami rozširuje možnosti procesov identifikácie, nemá však za úlohu nahradiť doteraz najrozšírenejšiu technológiu pre identifikáciu produktov – čiarové kódy. Pre porovnanie je dobré uvedomiť si niektoré rozdiely.

Pri označovaní čiarovým kódom platia tieto pravidlá:

Silné stránky

Nízke náklady na označenie produktu / prepravky

Nízke náklady na implementáciu

Vysoká úroveň štandardizácie

Slabé stránky

Čiarový kód musí byť viditeľný

Môže sa ľahko poškodiť

Čítanie kódu je možné len samostatne = každý kód zvlášť

Obmedzené možnosti kódovania informácií

Obmedzené možnosti ochrany kódovaných informácií

Pri RFID technológii je tomu inak:

Silné stránky

Označenie nemusí byť priamo viditeľné

Súčasné čítanie veľkého počtu RFID prvkov

Veľká kapacita pamätí RFID prvkov = väčšie množstvo informácií

Uložené dáta je možné aktualizovať prepisovaním údajov

Slabé stránky

Vyššie vstupné náklady na jednotlivé prvky systému

Vyššie náklady na implementáciu, dlhšia doba implementácie

Citlivosť na vonkajšie vplyvy prostredia a materiály

Citlivosť na vzájomné rušenie

Príklady použitia RFID vo výrobnom procese

Výrobca hlavových opierok musí každú opierku, kvôli zabezpečeniu spätnej dosledovateľnosti, označovať identifikátorom so sériovým číslom. V minulosti označoval tieto opierky etiketou s čiarovým kódom. Pri expedícii boli opierky vkladané do prepravného boxu v počte 180 ks. V praxi to znamenalo, že operátor musel chytiť do rúk 180 opierok a 180 – krát nasnímať jedinečný kód opierky. Aktuálne sú tie isté opierky označované RFID etiketou a pri expedícii sú nasnímané všetky naraz – výsledkom je výrazné skrátenie tejto operácie.

Foto: BARTECH SLOVAKIA

A čo logistika?

Prirodzene aj tu nachádza RFID výrazné uplatnenie. Či už sa bavíme o logistike v rámci výrobného závodu, alebo expedícii hotových výrobkov smerom k odberateľovi. Netreba zabúdať ani na segment e-commerce. Samostatnou kapitolou (doteraz opomíjanou) je tzv. reverzná logistika, v rámci ktorej je nutné evidovať napríklad prepravné obaly putujúce medzi dodávateľom a odberateľom. Pre našich zákazníkov, ktorí potrebujú riešiť práve túto časť logistiky ponúkame naše vlastné riešenie RETURN CHECK.

Expedičné brány vybavené RFID anténami dokážu v okamžiku identifikovať tovar, prípadne baliacu jednotku bez nutnosti odkrytia nakladacieho priestoru kamióna. Tento spôsob označovania prepravných boxov výrazne skracuje dobu potrebnú na ich identifikáciu, čím výrazne znižuje náklady spojené s týmto typom skladových operácií. Ak sa bavíme o vratných obaloch, bavíme sa o označení, ktoré je jednorazové: Táto skutočnosť prispieva k ďalším úsporám financií… V prípade, že existuje viacero expedičných brán môže prichádzať k chybám spôsobených ľudským faktorom, kedy je správne vyrobený a zabalený produkt expedovaný chybne iným kamiónom ako mal byť. Jednoducho vodič vysokozdvižného vozíka naložil paletu na kamión pri inej expedičnej bráne. Aj tomuto sa dá zabrániť nasadením RFID technológie.

Testovanie ako súčasť implementácie

Pri uvažovaní nad využitím RFID doporučujeme využiť naše konzultačné služby. V BARTECH SLOVAKIA máme bohaté skúsenosti s implementáciou identifikačných technológií vo výrobnom a logistickom procese. V rámci konzultácii dokážeme zákazníkovi poradiť a navrhúť riešenia vhodné pre konkrétne potreby. Je treba uvedomiť si, že výsledkom konzultácií a testovania môže byť aj zamietnutie využívania RFID technológie za existujúceho stavu. Zároveň zákazník získava presné doporučujúce informácie za akých podmienok je možné využívať RFID pre jeho potreby. Niekedy to môže byť napríklad zmena obalu, prípadne spôsob balenia…

Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA už takmer 25 rokov poskytuje komplexné riešenia prispôsobené konkrétnym podmienkam a požiadavkám zákazníka v oblasti snímania čiarového kódu, RFID a mobilného zberu dát. Ich ponuku kvalitných služieb využívajú najväčší subdodávatelia do automobiliek a mnoho firiem pôsobiacich v segmente výroby a logistiky.

Foto: BARTECH SLOVAKIA

Miroslav Tománek

Obchodný riaditeľ

