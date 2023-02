Pri obci Valaliky sa začal stavať priemyselný park, investícia bude mať vplyv na celý košický región (foto+video)

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) a štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park začali prvé stavebné práce v priemyselnom parku pri obci Valaliky v košickom regióne.

Rozpočtovými opatreniami vláda poskytla finančné krytie nákladov spojených s projektom zatiaľ vo výške 287 miliónov eur, z čoho len za výkup pozemkov už bolo vlastníkom zatiaľ vyplatených viac ako 63 miliónov eur.

Vzniknú tisícky pracovných miest

Po úvodných fázach výkupu pozemkov, vypracovaní projektovej dokumentácie, povoľovacích konaniach a úvodnej príprave pozemku, začína tak podľa informácií zverejnených rezortom hospodárstva fáza hrubých terénnych úprav priestoru budúceho priemyselného parku a jeho výstavba.

Podľa povereného predsedu vlády Eduarda Hegera je výstavba Valaliky Industrial Parku v súlade s časovým harmonogramom a investícia je podľa neho dôležitá nielen pre Košice, ale aj pre celé Slovensko a vytvorí tisícky pracovných miest.

„Občania nebudú musieť odchádzať za prácou do zahraničia, ale budú si vedieť nájsť dobre platenú prácu aj tu, doma na východnom Slovensku. Zároveň je táto investícia prínosom aj pre celú ekonomiku Slovenska až do výšky 1,3 percenta HDP, čo sa odrazí aj na príjmoch do štátneho rozpočtu vo výške 150 až 180 miliónov ročne,“ povedal Heger.

„Budovanie parku takéhoto rozsahu prináša so sebou aj investície do verejnej infraštruktúry, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov okolitých obcí a miest. Ide napríklad o nový obchvat Šebastoviec, nový terminál integrovanej osobnej dopravy, prepojenie verejných vodovodov v okolí či rozšírenie kapacity miestnej kanalizácie. Investori v parku prinesú nové pracovné príležitosti. Očakávame, že sa zvýšia mzdy, zlepší sa kvalita a ponuka služieb,“ uviedol poverený minister hospodárstva Karel Hirman.

Prvým investorom je Volvo Cars

Budovanie strategického parku regionálneho významu začala vláda SR svojím rozhodnutím a vydaním osvedčenia o významnej investícii v decembri 2021 a zaviazala MH SR pripraviť celú investíciu.

Na základe toho založilo ministerstvo spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v priemyselnom parku – spoločnosťou Volvo Cars.

Príprava industriálneho parku pri Košiciach prinesie vytvorenie komplexnej infraštruktúry, ktorá bude dlhodobo napĺňať požiadavky budúcich investorov a obyvateľov regiónu.

V súvislosti s projektom vznikli požiadavky na vybudovanie nových dopravných riešení, inžinierskych sietí, ale aj odborných vzdelávacích kapacít, ubytovania a kultúrno-spoločenských inštitúcií.