Nemecký investor príde do priemyselného parku Trstená, zamestná stovky ľudí

Do detvianskeho priemyselného parku Trstená príde nemecká skupina Brückner Group, ktorá tu zamestná 200 ľudí a podnikať bude v závode s rozlohou 12-tisíc metrov štvorcových. Na sociálnej sieti to uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter s tým, že táto správa sa v utorok oficiálne potvrdila.

Nový zamestnávateľ

Detvianska samospráva o rokovaniach s týmto investorom informovala už na konci mája. Nový zamestnávateľ príde do uvoľnenej haly, kde ukončila výrobu spoločnosť Punch Precision Detva.

Podľa župana práve podpora a angažovanosť zo strany BBSK boli medzi rozhodujúcimi faktormi, prečo si Detvu investor nakoniec vybral. „Už v prípravnej fáze sme tiež vstúpili do intenzívnych rokovaní s mestom Detva a Ministerstvom hospodárstva SR. Spoločne pracujeme na tom, aby investor dokázal uskutočniť ďalšie rozšírenie parku a vytvoril ďalšie pracovné príležitosti pre obyvateľov Detvy a okolitých regiónov,“ uviedol Lunter s tým, že aktuálne pracujú na dohode so štátom o vybudovaní prístupovej cesty do priemyselného parku mimo intravilánu mesta Detva.

Druhý závod

Brückner Group je rodinná firma, ktorá už má jeden závod na Slovensku – v Topoľčanoch. „To, že sa nám podarilo druhý závod dostať páve do Detvy, je úžasná správa pre celý región. Nová montážna lokalita ponúkne pracovné miesta pre mechanickú a elektrickú montáž v jednozmennej prevádzke, v čistom prostredí high-tech montážneho závodu v priemyselnom parku Punch,“ doplnil predseda BBSK.