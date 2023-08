Mubea plánuje pri Košiciach postaviť závod na automobilové diely, vytvorí tak vyše sto pracovných miest

Spoločnosť Mubea Tailored Products plánuje pri Košiciach postaviť nový závod na automobilové diely. Vo Veľkej Ide chce vyrábať chladiace dosky na reguláciu teploty batérií v elektrických vozidlách.

Rozhodnutie je na vláde

Preinvestovať by mala viac ako 60 mil. eur a do roku 2027 vytvoriť 105 nových pracovných miest. Ministerstvo hospodárstva SR navrhuje podniku pomôcť stimulom na úrovni takmer 20 mil. eur. Mal by byť vo forme úľavy na dani z príjmov. Konečné rozhodnutie je na vláde.

Nový závod bude vyrábať valcované hliníkové chladiace dosky pre trakčné batérie elektrických vozidiel, a to pre čisto elektrické alebo hybridné vozidlá.

Produkcia chladiacich dosiek

V pláne je produkcia troch typov chladiacich dosiek, a to veľké určené pre stredovú podlahu elektrického vozidla, stredné pre chladenie zložených batériových modulov a malé pre chladenie batériového modulu. Podľa odhadov by mal nový závod spracovať ročne približne 18 000 ton hliníka.