Ministerka hospodárstva Saková odlieta do Japonska rokovať o budúcnosti košického U.S. Steel (video)

Ministerku hospodárstva Denisu Sakovú čakajú rokovania o budúcnosti košického U.S. Steel. Ako informuje na sociálnej sieti, odlieta do Japonska, kde má naplánované prvé rokovanie so spoločnosťou, ktorá by sa mala stať novým majiteľom fabriky.

„Železiarne pri Košiciach dávajú prácu približne 13-tisíc ľuďom a každá vláda by mala vyvinúť maximálne úsilie o komunikáciu s takto významnými podnikmi,“ uviedla.

Ako zdôraznila, hoci predaj U.S. Steel ešte nie je úplne uzavretý, musia od prvých chvíľ aktívne komunikovať, aby spravili všetko, čo je pre budúcnosť oceliarní na Slovensku dôležité. Ministerka má pritom v Japonsku dohodnuté aj ďalšie stretnutie.

„Svoju cestu do Japonska zároveň využijem aj na rokovanie s inovatívnou spoločnosťou podnikajúcou vo výrobe solárnych panelov. Verím, že spoločne položíme základy budúcej spolupráce, ktorá budú výhodná pre Slovensko,“ doplnila.