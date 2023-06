Krupinskí strojári z WAY Industries získali absolútneho dizajnérskeho Oscara (foto)

Spoločnosť WAY Industries získala v nemeckom Essene dizajnérskeho Oscara. Ako prvá slovenská firma sa stala absolútnym víťazom ocenenia Red Dot za dizajn.

Odborná porota krupinským strojárom ocenenie prisúdila za inovatívne riešenie štvrtej rady šmykom riadeného nakladača Locust.

Krupinský nakladač bol jedným z desiatych absolútnych víťazov, vo svojej kategórii uspel spolu so športovým Ferrari Purosangue, karavanom Hymer, hybridom Toyota Prius, nákladiakom Revotruck, či elektrickým skútrom SQi.

Zatraktívnili aj komplexný vizuál stroja

Nový nakladač začali strojári v Krupine vyvíjať v máji 2019, v decembri 2020 postavili prototyp a v marci minulého roka ho začali sériovo vyrábať. Celkovo sa na vývoji tohto slovenského stavebného stroja podieľalo 21 pracovníkov, z čoho osem vývojárov, šesť technológov, jeden konštruktér prípravkov, päť pracovníkov prototypovej dielne a jeden skúšobný technik.

Nakladač Locust. Foto: WAY Industries

„Novým vývojom zvyšujeme komfort operátora, zlepšujeme servisné prístupy, zefektívňujeme výrobu a montáž nakladača. Zaujímavosťou je, že zvary sme realizovali do uhlových plôch namiesto klasických obdĺžnikov, čo podporilo vysokú kvalitu dizajnu,“ uviedol generálny riaditeľ WAY Industries Bronislav Balga.

Ako dodal, inováciou sa zatraktívnil aj komplexný vizuál stroja, zaviedli sa nové ovládacie prvky a kombináciou dvoch dverí sa zlepšil prístup k údržbe motora. Náklady na vývoj nakladačov L904 a L1004 dosiahli štvrť milióna eur.

Nakladač Locust. Foto: WAY Industries

Prvý absolútny víťaz zo Slovenska

Medzinárodné ocenenie Red Dot Design sa každoročne odovzdáva už od roku 1954. V tomto roku sa súťažilo v 79 kategóriách v troch veľkých skupinách.

Každoročne evidujú organizátori zhruba päť až sedemtisíc prihlášok z celého sveta. Hodnotiteľská komisia je zložená zo 60 dizajnérov, profesorov dizajnu a novinárov, ktorí sa zaoberajú dizajnom.

Slovenská firma WAY Industries sa stala absolútnym víťazom ocenenia Red Dot za dizajn. Foto: WAY Industries

Spoločnosť WAY Industries súťažila v skupine produktový dizajn a v kategórii mobilita. V skupine produktový dizajn sa absolútnym víťazom (Best of the best) v doterajšej histórii stalo iba päť českých firiem, pričom WAY Industries je prvým zástupcom zo Slovenska.