Zákon o krátkych odbytových reťazcoch by mal zabezpečiť kvalitné potraviny do školských jedální ako aj domovov sociálnych služieb

Nový pripravovaný zákon o krátkych odbytových reťazcoch, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2024, by mal zabezpečiť, že sa do školských jedální a do domovov sociálnych služieb dostane čo najviac zdravých slovenských lokálnych potravín.

Správne zadefinovanie podmienok

Informovali o tom na piatkovej tlačovej besede dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva Zuzana Nouzovská a nezaradený poslanec NR SR Patrick Linhart.

Vlčan uviedol, že nový zákon by zabezpečil posilnenie budovania krátkych odbytových vertikál. Tým by sa podporili malé a stredné segmenty poľnohospodárov a potravinárov rodinných firiem a zrovnoprávnili by sa s veľkými nadnárodnými konglomerátmi.

„Dôležité je správne zadefinovanie podmienok. Jednou z nich je, že potravina môže prejsť iba dvoma stupňami spracovania, čím sa zabezpečí ďalšia podmienka ekologickosť, resp. skracovanie uhlíkovej stopy potravín,“ upresnil minister.

Internetový obchod

Dodal, že ďalším dôležitým kritériom je, aby deti nedostávali v školských jedálňach hydinové mäso pochybného pôvodu, ale aby dostali zdravé lokálne potraviny.

Neskôr je aj naplánovaný prvý slovenský internetový obchod so slovenskými kvalitnými a testovanými potravinami. Tento e-shop pomôže aj sociálne slabším skupinám.

„Prenášame návrh, ktorý urýchli dokončenie potravinového semaforu, nakoľko sa ministerstvo rozhodlo tento projekt dokončiť,“ uviedol Linhart. Dodal, že skúšobná verzia potravinového semaforu by sa mohla spustiť už v septembri.