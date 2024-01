Vybraným zamestnávateľom sa končí odvodová úľava, s napätím čakajú na schválenie jej predĺženia

Zamestnávateľom v potravinárstve a v živočíšnej výrobe sa končí polročná odvodová úľava. Ide o opatrenie, ktoré schválil parlament vlani v júni na návrh poslancov za stranu Smer-SD Richarda Takáča a exministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera.

Úľava sa počíta z vymeriavacieho základu

Štát zamestnávateľom odpúšťa časť sociálnych odvodov za ich zamestnancov. Prvýkrát zamestnávateľ neplatí časť poistného za august minulého roka a naposledy za január tohto roka. Zamestnávateľ v tomto období platí iba poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie.

Odvodová úľava sa počíta z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac najviac v sume 700 eur. Ide o sumu vlaňajšej minimálnej mzdy, pričom táto suma sa použije aj za január tohto roka.

Predĺženie obdobia

V parlamente je už pritom vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa má predĺžiť obdobie uplatňovania tzv. odvodovej úľavy pre vybraných zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore. Vláda navrhla, aby o ňom poslanci rokovali v zrýchlenom legislatívnom konaní. Podľa vládneho návrhu sa má obdobie uplatňovania odvodovej úľavy predĺžiť do 30. júna tohto roka.

Novelou zákona sa má zároveň rozšíriť okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, na ktorých sa táto odvodová úľava bude uplatňovať do 30. júna tohto roka. Úľava na odvodoch bude z vymeriavacieho základu mesačne najviac v sume 750 eur za každého zamestnanca, teda v sume minimálnej mzdy platnej v tomto roku.

Predĺžením a rozšírením odvodovej úľavy sa Sociálnej poisťovni v tomto roku znížia príjmy o 35,3 milióna eur, čo by mala poisťovni vykryť vláda presunom prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Novela zákona mala nadobudnúť účinnosť už od 1. februára tohto roka. Tento termín sa však už nestihne.

Vplyv na ceny potravín

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) minulý týždeň upozornil na to, že výrobcovia potravín i chovatelia hospodárskych zvierat s napätím očakávajú schválenie novely zákona o sociálnom poistení a predĺženie odpustenia odvodov. To je zatiaľ platné len do konca januára.

„Ak poslanci Národnej rady SR v krátkom čase neschvália predĺženie platnosti odvodovej úľavy pre potravinárov, môže to mať vplyv na odbytové ceny potravín, pretože náklady na prácu od januára u nás značne vzrástli,“ povedal predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.