Pekári vítajú predĺženie odpustenia odvodov, majú však aj ďalšie požiadavky

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta predĺženie odpustenia odvodov do 30. júna, ktoré v stredu schválila vláda.

„V súvislosti so zvýšením minimálnych miezd, ktoré významne ovplyvňujú výšky príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky to považuje za nevyhnutné pri zabránení ďalšieho zvyšovania potravinovej inflácie. Až 80 % práce pri výrobe chleba, pečiva či koláčov prebieha práve v tomto období,“ povedal Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

Zároveň však vyzýva na prípravu systémových riešení odvodového zaťaženia práce, ktoré je pri výrobe chleba, pečiva, či koláčov veľmi špecifické.

„Na to, aby sa náš sektor dokázal postaviť na nohy po pandémii, kedy nás predchádzajúce vlády vylúčili z pomocí, energetickej krízy, keď štát pomohol len symbolicky, potrebujeme systémové riešenia. Polročná odvodová úľava je pozitívne riešenie, nemôže však zastabilizovať naše dlhodobo poddimenzované odvetvie. Ak by ju však vláda systematizovala a stanovila na dlhšie obdobie ako je to v mnohých štátoch v EÚ, malo by toto riešenie potenciál zlepšenia postavenia potravinárov a určite aj zmiernenia potravinovej inflácie,“ vysvetlil Milan Lapšanský.