Úradnícka vláda by podľa Hlasu-SD mala riešiť potravinové púšte i čierne skládky, poukazuje pritom na Česko

Úradnícka vláda by mala riešiť potravinové púšte i čierne skládky, vyzýva strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Podľa experta Hlasu na samosprávy Michala Kaliňáka by s potravinovými púšťami mohli pomôcť napríklad eurofondové výzvy na pojazdné predajne potravín. Poukazuje pritom na susedné Česko.

Odstraňovanie nelegálnych skládok

S odstraňovaním nelegálnych skládok by zas podľa Kaliňáka mohli pomôcť nezamestnaní ľudia, pričom navrhuje, aby samosprávy nemuseli zaplatiť poplatok za skládkovanie tohto odpadu, a nezapočítal sa im do koeficientu separácie.

Strana očakáva od nového ministra investícií, regionálneho rozvoja a investícií využitie eurofondov na riešenie potravinových púští, a tiež očakáva spoluprácu čerstvej ministerky práce s ministrom životného prostredia na odstraňovaní čiernych skládok. Strana Hlas-SD to uvádza v tlačovej správe.

Potravinové púšte

„Potravinové púšte a čierne skládky ponúkajú okamžité riešenie, len netreba pred nimi strkať hlavu do piesku, ako to robili Hegerovi ministri. Strana Hlas – sociálna demokracia ešte pred Veľkou nocou vyzvala po nečinnosti ministrov premiéra Eduarda Hegera, aby vyčlenil financie z rezervy predsedu vlády peniaze na prevádzku pojazdných predajní. On namiesto pomoci takmer 300 000 ľuďom na vidieku, ktorí si nemôžu kúpiť ani základné potraviny, radšej použil svoju rezervu na čokoľvek, iba nie na pomoc vidieku,“ vraví Kaliňák a dodáva, že obdobná situácia nastala i v prípade vyše 11-tisíc čiernych skládok. Exministri práce a životného prostredia Milan Krajniak (Sme rodina) a Ján Budaj (Demokrati) podľa neho v tomto smere nekonali.