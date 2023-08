Straty pestovateľov pšenice spôsobené dovozom z Ukrajiny bude kompenzovať štát. Kto podporu dostane?

Pestovateľom pšenice na Slovensku bude štát kompenzovať straty, ktoré im spôsobil zvýšený dovoz obilnín z Ukrajiny. Podpora môže dosiahnuť celkovo 15,7 milióna eur, z toho tretinu Slovensku poskytne Európska komisia. Vyplýva to z nariadenia, ktoré s pripomienkami schválila vláda.

Žiadosť o podporu

Podporu dostane len ten poľnohospodár, ktorý Pôdohospodárskej platobnej agentúre v stanovenej lehote podal žiadosť o priamu podporu na plochu za rok 2023.

Rezort pôdohospodárstva vychádza z toho, že ak určitá osoba podala žiadosť o priamu podporu na plochu za rok 2023, tak ide o poľnohospodára, ktorý poľnohospodársku činnosť stále vykonáva.

Konkurenčný tlak

Vzhľadom na liberalizáciu dovozov určitých produktov z Ukrajiny do Európskej únie sa od júna 2022 do júna 2023 zvýšili dovozy obilnín z Ukrajiny do Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska.

Mnohé tieto produkty dovezené z Ukrajiny vytvárali konkurenčný tlak na producentov tých istých produktov v dotknutých členských štátoch.

„Trhy v týchto členských štátoch boli už v danom čase týmito produktami nasýtené a tieto produkty s pôvodom na Ukrajine boli bez navýšenia ich cien o hodnotu cla odpusteného predmetnou liberalizáciou dovozov z Ukrajiny v danom čase oveľa lacnejšie, než tie isté produkty vyprodukované ich lokálnymi producentmi v príslušných dotknutých členských štátoch,“ upozorňuje rezort pôdohospodárstva.