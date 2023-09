Slovensko predĺži zákaz dovozu ukrajinského obilia, ak tak neurobí eurokomisia

Slovensko je pripravené po 15. septembri predĺžiť zákaz dovozu ukrajinského obilia. Po rokovaní vlády to povedal minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. Na takýto krok je podľa neho pripravená vláda, ak by tak neučinila Európska komisia.

Mimoriadne zasadnutie

„Počítame, že Európska komisia nám dá každú chvíľu oznámenie, lebo zatiaľ sa jednoznačne nevyjadrila, či to predĺži alebo nie a v akom režime,“ povedal.

Zákaz dovozu ukrajinského obilia by vláda podľa neho prijala na mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok alebo v piatok. Toto rozhodnutie totiž musí vláda prijať najneskôr 15. septembra.

Režim ako doteraz

„Bolo by to v tom režime, ako to teraz platí, teda štyri komodity,“ uviedol minister. Ide o pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená.

„Musíme tak učiniť, pretože Slovensko by sa dostalo do pozície zvýšeného transportu cez Slovensko a na druhej strane by toto obilie mohlo zostávať na Slovensku,“ povedal.