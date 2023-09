Rusko neobnoví dohodu o obilí, kým Západ nesplní Putinove požiadavky

Ruský vodca Vladimir Putin v pondelok povedal, že Moskva neobnoví dohodu o obilí, ktorá Ukrajine umožnila bezpečne vyvážať obilie cez Čierne more, kým Západ nesplní požiadavky šéfa Kremľa na uľahčenie ruského poľnohospodárskeho exportu.

Rokovanie v Soči

Putin to uviedol po rokovaní s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v juhoruskom meste Soči. Turecký líder minulý rok spolu s Organizáciou Spojených národov (OSN) sprostredkoval dohodu, ktorá je považovaná za životne dôležitú pre globálne dodávky potravín, najmä v Afrike, na Blízkom východe a v Ázii. Ukrajina a Rusko sú totiž hlavnými dodávateľmi pšenice, jačmeňa, slnečnicového oleja a ďalších tovarov, na ktoré sa rozvojové krajiny spoliehajú.

Rusko v júli odmietlo predĺžiť túto čiernomorskú obilnú iniciatívu a sťažovalo sa, že nebola dodržaná dohoda súvisiaca s odstránením prekážok, ktoré údajne bránili ruskému exportu potravín a hnojív. Moskva tvrdila, že obmedzenia týkajúce sa lodnej dopravy a poistenia brzdili jej obchod s poľnohospodárskymi výrobkami, čo však nebola pravda, pretože Rusko od minulého roka expedovalo rekordné množstvá pšenice.

Bezplatné obilie

Putin povedal, že ak budú tieto záväzky dodržané, Rusko by sa mohlo vrátiť k dohode „v najbližších dňoch“. Povedal tiež, že Rusko je blízko k finalizácii dohody o poskytovaní bezplatného obilia šiestim africkým krajinám. Ruský vodca poznamenal, že Rusko odošle viac ako milión ton lacného obilia do Turecka na spracovanie a dodávku do chudobných krajín. O pôvode obilia sa nezmienil, no Rusko v priebehu vojny už veľakrát vyviezlo obilie ukradnuté na Ukrajine.

Generálny tajomník OSN António Guterres minulý týždeň predložil v liste ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi „súbor konkrétnych návrhov“ na obnovenie čiernomorskej obilnej iniciatívy. Lavrov povedal, že Moskva nebola s obsahom listu spokojná.