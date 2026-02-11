Heineken plánuje v najbližších dvoch rokoch prepustiť až 6 000 zamestnancov

Holandský pivovarnícky gigant Heineken v stredu oznámil, že v nasledujúcich dvoch rokoch zruší 5‑ až 6‑tisíc pracovných miest. Rozhodnutie zdôvodňuje „náročnými trhovými podmienkami“ a potrebou zrýchliť realizáciu úsporných opatrení.
Opatrné očakávania
Nadnárodná spoločnosť uviedla, že plánuje „zrýchliť produktivitu vo veľkom rozsahu“, čo má priniesť výrazné úspory. „V krátkodobých očakávaniach vývoja pivárenského trhu zostávame opatrní,“ uviedol generálny riaditeľ Dolf van den Brink vo vyhlásení.
V Pivovare Šariš požehnali najväčšiu investíciu, vynovenú varňu za 4,6 milióna eur - VIDEO, FOTO
Van den Brink minulý mesiac prekvapil oznámením, že po takmer šiestich rokoch odstúpi z funkcie. Pred novinármi povedal, že odchádza „so zmiešanými pocitmi“ po tom, čo firmu viedol „v turbulentných ekonomických a politických časoch“.
Výrazný prepad v Európe
Druhý najväčší producent piva na svete po nadnárodnej spoločnosti AB InBev so sídlom v Belgicku zaznamenal vlani celkový pokles objemu predaja piva o 2,4 percenta. Najvýraznejší prepad pocítil v Európe (mínus 4,1 percenta) a v Amerike (mínus 3,5 percent).
Výroba piva na Slovensku medziročne stúpla, rast ťahajú nealkoholické pivá a radlery
V roku 2026 Heineken, ktorý celosvetovo zamestnáva približne 87‑tisíc ľudí, očakáva ročný rast prevádzkového zisku o 2 až 6 percent. Na Slovensku má jeho dcérska spoločnosť Heineken Slovensko okolo 500 zamestnancov a patria jej značky ako Zlatý bažant, Corgoň, Kelt, Martiner, Gemer či Bradáč.