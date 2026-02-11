Heineken plánuje v najbližších dvoch rokoch prepustiť až 6 000 zamestnancov

Druhý najväčší producent piva na svete zaznamenal vlani celkový pokles objemu predaja piva o 2,4 percenta.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Heineken brewery building in Amsterdam. Netherlands .
Budova pivovaru Heineken v Amsterdame. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Svet Potravinárske firmy Ekonomika z lokality Svet

Holandský pivovarnícky gigant Heineken v stredu oznámil, že v nasledujúcich dvoch rokoch zruší 5‑ až 6‑tisíc pracovných miest. Rozhodnutie zdôvodňuje „náročnými trhovými podmienkami“ a potrebou zrýchliť realizáciu úsporných opatrení.

Opatrné očakávania

Nadnárodná spoločnosť uviedla, že plánuje „zrýchliť produktivitu vo veľkom rozsahu“, čo má priniesť výrazné úspory. „V krátkodobých očakávaniach vývoja pivárenského trhu zostávame opatrní,“ uviedol generálny riaditeľ Dolf van den Brink vo vyhlásení.

Van den Brink minulý mesiac prekvapil oznámením, že po takmer šiestich rokoch odstúpi z funkcie. Pred novinármi povedal, že odchádza „so zmiešanými pocitmi“ po tom, čo firmu viedol „v turbulentných ekonomických a politických časoch“.

Výrazný prepad v Európe

Druhý najväčší producent piva na svete po nadnárodnej spoločnosti AB InBev so sídlom v Belgicku zaznamenal vlani celkový pokles objemu predaja piva o 2,4 percenta. Najvýraznejší prepad pocítil v Európe (mínus 4,1 percenta) a v Amerike (mínus 3,5 percent).

V roku 2026 Heineken, ktorý celosvetovo zamestnáva približne 87‑tisíc ľudí, očakáva ročný rast prevádzkového zisku o 2 až 6 percent. Na Slovensku má jeho dcérska spoločnosť Heineken Slovensko okolo 500 zamestnancov a patria jej značky ako Zlatý bažant, Corgoň, Kelt, Martiner, Gemer či Bradáč.

Firmy a inštitúcie: HeinekenHeineken Slovensko
Okruhy tém: Heineken Pivovar prepúšťanie zamestnancov výroba piva
