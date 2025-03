Agropotravinári po výskyte slintačky a krívačky varujú pred ohrozením potravinovej bezpečnosti Slovenska

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) prijala s mimoriadnym znepokojením správu o potvrdení vysoko nákazlivého ochorenia slintačky a krívačky v chovoch na juhu Slovenska, konkrétne v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Ako uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš, pokiaľ sa táto nebezpečná choroba rozšíri aj do ďalších chovov, pôjde o priame ohrozenie potravinovej bezpečnosti štátu.

„V mene všetkých chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku vyjadrujem obrovskú ľútosť nad zavlečením nákazy do slovenských chovov. Osobne to vnímam ako veľmi bolestnú skúsenosť pre všetkých, ktorí sú do tejto situácie zapojení. Utratenie zvierat nie je len logistickým, ale aj hospodárskym a emocionálnym šokom pre chovateľov a ich zamestnancov,“ povedal Gajdoš.

Komora apeluje na okamžitú súčinnosť všetkých kompetentných zložiek štátu a chovateľov na prijatie opatrení na elimináciu ochorenia, vrátane hermetického uzavretia chovov, maximálnej dezinfekcie a veterinárnych kontrol. „V hre je potravinová bezpečnosť štátu,“ dodal Gajdoš.

Slovensko naposledy čelilo tejto nákaze pred päťdesiatimi rokmi, a preto je kľúčový včasný a spoločný postup na zastavenie šírenia nákazy. Z hľadiska produkcie sú ohrozené chovy hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, pričom Slovensko v týchto segmentoch nedosahuje 100% potravinovú sebestačnosť.