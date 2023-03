Vojna na Ukrajine dramaticky zmenila slovenskú ekonomiku. Podarí sa nám vyhnúť recesii?

Vojna na Ukrajine dramaticky zmenila slovenskú ekonomiku. Ako na stredajšom biznis stretnutí povedal hlavný ekonóm Tatra banky Róbert Prega, inflácia je najvyššia za posledných viac ako 20 rokov. Napriek tomu, že hovoríme o kríze, hrubý domáci produkt (HDP) neklesol a drží si rastúcu úroveň.

Pandémia a vojna nespôsobili taký prepad

Odhady rastu slovenskej ekonomiky na tento rok sa síce korigovali, no Slovensku sa zrejme podarí vyhnúť recesii. Rast bude len mierny, ale stále so šancou, že prognózy sa môžu zlepšiť.

Pandémia COVID-19 a vojna na Ukrajine však podľa neho nespôsobili taký prepad ako globálna finančná kríza z roku 2008. Jej vplyv bol vtedy oveľa horší ako sa predpokladalo, vplyv COVID-19 naopak.

„Vojna na Ukrajine ekonomiku zasiahla výrazne, ale nie dosť na to, aby sa dostala do mínusu,“ povedal Prega. V rámci globálnej finančnej krízy to boli výrazné prepady ekonomiky a aj na finančných trhoch.

Zdražovanie tovarov a služieb

Hlavnou témou posledného roka je podľa neho inflácia. Pri zavádzaní eura na Slovensku boli obavy, že príde zdražovanie tovarov a služieb, no obavy sa podľa ekonóma nenaplnili. Počas pandémie nebola inflácia v centre pozornosti, bola v pásme dvoch – troch percent.

„No zárobky sa nedali míňať, ako sme boli zvyknutí,“ skonštatoval Prega. Na začiatku roka 2021 sme mali infláciu na úrovni 0,7 %.

Historický rekord

No vojnový konflikt a energetická kríza spôsobili, že inflácia počas celého roka 2022 prekvapovala a stúpala nahor, a to až na historický rekord cez 15 %. V tomto roku príde podľa ekonóma pokles, no stále ostane inflácia pomerne vysoká, jemne pod desiatimi percentami.

Lepší HDP pomohol podľa Pregu aj trhu práce, pričom počas súčasnej krízy nevzrástla nezamestnanosť. Počas globálnej krízy reálne mzdy neklesli a ani počas pandémie. Situácia sa zmenila počas vojnového konfliktu.

Obyvateľstvo vďaka vysokej inflácii silno pocítilo pokles reálnych miezd. Vklady obyvateľstva sú medziročne nižšie o jedno percento, Ľudia sú pod tlakom a ťažšie sa im tvoria úspory.