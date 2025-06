Vodiči, rátajte s dopravnými obmedzeniami. Trnavu čakajú v súvislosti so zápasmi futbalových majstrovstiev

V súvislosti so zápasmi futbalových Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sa budú hrať aj v Trnave, musia vodiči rátať s určitými obmedzeniami. Vždy v deň zápasov bude od 18:00 do polnoci úplne uzatvorená Športová ulica a jeden jazdný pruh na Hlbokej ulici. V prípade Športovej ulice bude obchádzka vyznačená dočasným dopravným značením.

Prvý zápas majstrovstiev Európy na Štadióne Antona Malatinského v Trnave sa hrá v stredu 11. júna o 21:00, stretnú sa Taliansko a Rumunsko. Najväčšia divácka účasť na štadióne v Trnave sa očakáva v sobotu 14. júna, keď o 21:00 bude Slovensko hostiť Taliansko. Ďalšie zápasy budú v utorok 17. júna (Španielsko – Taliansko) a posledným zápasom v Trnave bude štvrťfinále v sobotu 21. júna.