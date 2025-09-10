Vo vodárenstve potrebujeme znížiť investičný dlh a definovať komplexný štandard, hovorí predseda Kancelárie vodárenského ombudsmana

Miroslav Kráľ zdieľa obavy poslancov k problematike čistenia odpadových vôd a zároveň sa prihovára za definovanie komplexného štandardu, ktorý zabezpečí udržateľnosť dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd zodpovedajúce 21. storočiu.
Predseda Kancelárie vodárenského ombudsmana, Miroslav Kráľ, zdieľa obavy z nedostatočného tempa a časových odkladov pri riešení nedobudovanej kanalizačnej siete, ako ich prezentuje návrh dvojice poslancov na prijatie uznesenia k problematike čistenia komunálnych odpadových vôd, ktorý čaká na prerokovanie v parlamente. Ďalším problémom, s ktorým sa na Kanceláriu vodárenského ombudsmana od jeho vzniku v máji 2024 obracajú obyvatelia aj obce, je chýbajúci komplexný štandard pri dodávke pitnej vody. Ako ukazuje prax, pri dodávke vody je dnes problémom financovanie, čiže zastarané siete a technológie, čo spôsobuje nielen častejšie havárie, ale môže vyústiť aj do zdravotných rizík a ohroziť bezpečnosť, čo je pri vodárenstve ako verejnej službe zásadný problém.
Znižovanie investičného dlhu pri čistiarňach odpadových vôd by malo byť prioritou
Slovenská republika čelí od 16. decembra 2024 žalobe Európskej komisie za nedostatočné čistenie komunálnych odpadových vôd. Slovensko už viac ako desaťročie neplní záväzky vyplývajúce z európskej smernice, ktorá má za cieľ chrániť životné prostredie pred nepriaznivým vplyvom vypúšťania odpadových vôd. Konkrétne chýbajú čistiarne odpadových vôd v mnohých obciach nad 2000 obyvateľov a kapacita tých existujúcich je nedostatočná. Navrhované uznesenie poslancov NR SR upozorňuje vládu na nedobudovanú sieť čistiarní ako civilizačný problém s rizikami pre životné prostredie, zdravie a ekonomiku a tiež z hľadiska sociálnej diskriminácie.
Tieto obavy zdieľa na základe praxe aj predseda Kancelárie vodárenského ombudsmana. „Funkčné odkanalizovanie obcí a miest na Slovensku by malo byť v 21. storočí samozrejmosťou. Žiaľ, na Slovensku to tak nie je. A tempo, akým pribúdajú čistiarne v obciach nad 2000 obyvateľov, je nedostatočné. Navyše, mnohé obecné kanalizácie sú technologicky zastarané a pri intenzívnych dažďoch ich obsah kontaminuje povrchové vody a verejné priestranstvá. Táto situácia ohrozuje zdravie a bezpečnosť obyvateľov a je na vláde, aby prijala opatrenia na znižovanie investičného dlhu,“ hovorí Miroslav Kráľ.
Vo vodárenstve nie je definovaný komplexný štandard. Ten by pomohol zabezpečiť verejnú službu na úrovni 21. storočia
Predseda Kancelárie vodárenského ombudsmana zároveň upozorňuje, že na Slovensku takisto nie je definovaný komplexný štandard pri dodávke pitnej vody a odvádzaní a čistení odpadových vôd. Legislatíva síce veľmi detailne určuje požiadavky na zdravotnú bezpečnosť a definuje konkrétne technické parametre vody, mnohé obce však nedokážu dostatočne a dlhodobo financovať vodárenskú infraštruktúru. „Typickým príkladom je nedostatočná kapacita vodojemov alebo zastaraná technológia na čistenie, na modernizáciu ktorej obce nemajú financie. Na Slovensku všeobecne chýba jasnosť a ochrana slabších strán, ako sú obce či spotrebitelia. Toho sa týkali aj viaceré podnety, ktoré riešime od vzniku našej kancelárie. Preto by bolo dobré definovať komplexný štandard pri dodávke vody aj pri odkanalizovaní, ktorý by pre obyvateľov znamenal istotu dodávky vody a bezpečného životného prostredia,“ vysvetľuje predseda Kancelárie vodárenského ombudsmana Miroslav Kráľ.
Za rok a pol svojho fungovania Kancelária vodárenského ombudsmana riešila viacero podnetov obcí, ktoré sa boria s obmedzeným rozpočtom a hľadajú alternatívy, ako zabezpečiť v dostatočnej kvalite a dlhodobo spoľahlivo dodávku vody ako verejnú službu. Problémom sú najmä nedostatočné investície, ktoré ústia do častejších havárií. Komplexný štandard by okrem iného mal definovať, z akých zdrojov by sa mohla financovať infraštruktúra. „Definovanie komplexného štandardu pokladám za dôležitý krok, aby sme sa v dodávke pitnej vody a odkanalizovaní územia reálne posunuli do 21. storočia. To znamená, že sa nielen definuje, ako má vyzerať dodávka pitnej vody a odvod tej odpadovej, ale zároveň štandard bude určovať, ako majú byť tieto služby dlhodobo a udržateľne financované a zabezpečené,“ objasňuje Miroslav Kráľ.
Profil Kancelárie vodárenského ombudsmana
Kancelária Vodárenského ombudsmana funguje od mája 2024 a zameriava sa na ochranu práv v sektore vodárenstva. Rieši podnety od občanov, obcí aj miest priamo zaslané poštou na kanceláriu alebo podané cez kontaktný formulár na webstránke www.vodarenskyombudsman.sk.
