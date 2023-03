Vlhová vedie po 1. kole v Soldeu, má dobrú pozíciu dosiahnuť druhý triumf v sezóne Svetového pohára

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová je po prvom kole líderkou slalomu žien vo finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Dvadsaťsedemročná Liptáčka v andorrskom stredisku Soldeu absolvovala trať ako prvá a stanovil čas 54,28 sekundy, ktorý neprekonala žiadna z jej súperiek. Druhá je priebežne Chorvátka Leona Popovičová so stratou 32 stotín sekundy, tretia priečka patrí Švédke Anne Swennovej Larssonovej (+0,56 s).

Vlhová v dobrej pozícii

Pred druhým kolom, ktoré je na programe o 13.30 h, má Vlhová dobrú pozíciu dosiahnuť druhý triumf v aktuálnej sezóne SP. Doteraz jediné víťazstvo dosiahla ešte v januári v slalome v rakúskom Flachau, odvtedy nebola ani na pódiu. V tomto ročníku má na svojom konte zatiaľ osem pódiových umiestnení.

Až štvrtá je Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá už má istotu zisku veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf v SP aj malého za prvenstvo v disciplíne. So štartovým číslom dva síce bola na jednotlivých medzičasoch tesne pred Vlhovou, ale v záverečnej pasáži spravila chybu a stratila dosť času. Do cieľa prišla so stratou 59 stotín sekundy na Vlhovú. Už viac ako sekundu na Slovenku stráca piata Švajčiarka Wendy Holdenerová (1,16 s).

Lídrom je Švajčiar Odermatt

Muži v Soldeu v sobotu súťažia v obrovskom slalome a po prvom kole je lídrom Švajčiar Marco Odermatt o 1,09 sekundy pred Francúzom Alexisom Pinturaultom, tretí Nór Alexander Steen Olsen je o ďalšie tri stotiny za súperom z Francúzska.

Ak sa Odermatt, ktorý už má istotu celkového triumfu v SP aj v poradí disciplíny, udrží v druhom kole na pódiu, prekoná bodový rekord legendárneho Rakúšana Hermanna Maiera za jednu sezónu. Maier v roku 2000 dosiahol rovných 2000 bodov, Odermatt ich mal pred sobou na svojom konte 1942.