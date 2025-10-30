Víťazom holandských volieb je protiislamský Geert Wilders, ale vládu pravdepodobne nezostaví

Šancu zostaviť vládu má líder centristickej D66 Rob Jetten.
Líder holandskej centristickej strany D66 a pravdepodobne nový premiér krajiny Rob Jetten. Foto: SITA/AP
Víťazom holandských parlamentných volieb po zrátaní 99,7 percenta hlasov je protiislamská Strana slobody PVV Geerta Wildersa. Veľmi tesne za ňou je centristická strana D66 vedená 38-ročným Robom Jettenom. Rozdiel je však len niekoľko tisíc hlasov a voľby by mohli rozhodnúť hlasy prichádzajúce zo zahraničia poštou.

Definitívne výsledky volieb môžu byť známe až o niekoľko dní. Rob Jetten je však už teraz na ceste stať sa najmladším a prvým otvorene homosexuálnym premiérom Holandska, a to aj keby skončil druhý. Všetky hlavné strany totiž vylúčili spoluprácu s Wildersom.

Najpravdepodobnejšie je, že vládu zostaví „veľká koalícia“ centristickej D6, liberálnej VVD, stredopravicovej CDA a ľavicovej skupiny Zelení/Labouristi.

Holandsku určite potrvá nejaký čas, kým dosiahne stabilitu a vytvorí novú koalíciu,“ povedala pre agentúru AFP profesorka politológie na Leidenskej univerzite Sarah de Langeová.

