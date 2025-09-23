Viete, že môžete obchodovať s virtuálnymi peniazmi, ale odniesť si skutočné?

Vďaka inováciám, férovému prístupu a vlastnej technológii mení spôsob, akým ľudia na celom svete pristupujú k online tradingu. Jeho zakladateľom je pritom rodák zo Žiliny, ktorý sa po štúdiách rozhodol zostať v Brne.
David Varga spoluvybudoval firmu, ktorá pomáha talentovaným traderom dosahovať svoje sny. Reklamy spoločnosti bežia v japonských televíznych programoch a každý nový produkt vzbudzuje pozornosť celej tradingovej komunity. Niet preto divu, že Varga vystúpil po boku najrýchlejšie rastúcich fintech projektov z Česka na Japonskom Expe. Japonsko sa preňho stalo druhým domovom. Napokon, aj názov Fintokei je zloženinou japonských slov „Fin“ (finance) a „Tokei“ (čas).
Moderný prop trading je dynamická vetva online obchodovania. Fintokei ponúka záujemcom možnosť absolvovať platenú výzvu, počas ktorej musia dosiahnuť určitú mieru zisku bez väčších strát. Ak uspejú, získajú prístup k účtom s vysokým kapitálom, kde môžu obchodovať a zisky si vyberať priamo na svoj účet. Samotné obchodovanie prebieha na simulovaných účtoch, ktoré napodobňujú reálny trh. Vyplatené odmeny sú však skutočné – a často dosahujú desaťtisíce eur.
Od Vlka z Wall Street k reálnemu obchodovaniu
Príkladom úspešného prop tradera môže byť napríklad Tom zo Slovenska. „Na začiatku boli 2 také impulzy, na základe ktorých som sa o trading začal zaujímať. Prvým z nich bol film Vlk z Wall Street. Druhým potom nejaké reelsko s témou #TraderLifeStyle. V tom druhom borec v mojom veku zarobil za hodinu to, čo ja za mesiac,“ hovorí dvadsaťšesťročný obchodník, ktorý sa tradingu venuje viac ako tri roky.
Po počiatočných neúspechoch sa postupne dostavili prvé výsledky. Kľúčovým okamihom pre Toma bolo nájdenie vhodného mentora, časom sa potom vďaka vlastnej usilovnosti dostal tam, kde pôvodne chcel byť. „Pamätám si, že som vďaka účtu s vysokým kapitálom od Fintokei zarobil za jeden deň toľko, čo za dva mesiace v práci,“ zdôrazňuje Tom jeden zo svojich veľkých úspechov.
Na trhu dnes pôsobí mnoho prop tradingových firiem, no Fintokei sa od nich odlišuje férovým prístupom, vlastným technologickým vývojom a neustálymi inováciami. Niektoré riešenia – napríklad spôsob, akým okamžite vypláca odmeny – uviedla firma ako prvá svojho druhu na svete. Vďaka tomu si našla klientov nielen v Japonsku, ale aj v Česku, na Slovensku, v Poľsku a Taliansku a pripravuje ďalšiu globálnu expanziu.
Fintokei chce byť vyhľadávačom a liahniskom tradingových talentov novej generácie. Najlepším z nich otvára cestu k rýchlejšiemu úspechu na finančných trhoch. Programy Fintokei sú nastavené tak, aby boli prístupné ako začiatočníkom, ktorí hľadajú odrazový mostík, tak aj skúseným traderom, ktorí chcú obchodovať na plný úväzok.
Spoločnosť sa navyše výrazne sústreďuje na vzdelávanie. „Veríme, že trading nemusí byť len hra o šťastí. S poctivou prípravou, transparentnými pravidlami a správnym partnerom po boku môže každý nadšenec nájsť cestu k profesionálnemu naplneniu,“ uzatvára David Varga.
