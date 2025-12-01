Vianočný darček pre TV zákazníkov UPC: voľné vysielanie až 44 staníc počas celého decembra

Od 2. decembra až do 2. januára, na celých 30 dní, získajú všetci TV zákazníci voľné vysielanie až 44 staníc.
Informačný servis
Informačný servis
2 min. čítania
Banner_fa_open_window_25 1.jpg
Foto: UPC
Slovensko Zaujímavosti Zaujímavosti z lokality Slovensko

Operátor UPC pripravil tradičný Vianočný darček pre všetkých svojich televíznych zákazníkov. Na 30 dní, od 2. decembra do 2. januára, získajú prístup až k 44 staniciam, ktoré sú bežne dostupné až ako súčasť vyšších ponúk resp. doplnkových balíčkov.Všetkých 44 staníc bude voľne dostupných na všetkých platformách, t.j. v ponuke digitálnej káblovej TV, ako aj v ponuke UPC TV aplikácie.

Ide o nasledovné stanice: Viasat History, Viasat Explore, Viasat Nature, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Travel Channel, Food Network, Eurosport 1, Eurosport 2, ID HD, Golf Channel, Crime+Investigation, History Channel, Disney Channel, National Geographic, National Geographic Wild, Brazzers TV Europe, Babes TV, Reality Kings, LEO TV, Extasy, AMC, Fishing & Hunting, FilmBox Family, Fast & FunBox, FilmBox Premium, FilmBox Stars, FilmBox Extra, FilmBox ArtHouse, FashionBox, 360 TuneBox, Docubox, EroXXX, FightBox, Cool TV, Film+ HU, Muzsika TV, RTL Gold, RTL HÁROM, RTL KETTÖ, Sorozat+, RTL HU, a Magyar Sláger.

Programy sa všetkým užívateľom digitálnej káblovky, ako aj UPC TV appky, zobrazia v utorok 2. decembra bez ohľadu na predplatený balíček, a to automaticky a bez nutnosti reštartu prijímacieho zariadenia. Viac informácií o Vianočnom darčeku nájdu zákazníci na www.upc.sk/xmas

Image001.jpg
Foto: UPC

O digitálnej a internetovej televízii od UPC

Záujemcovia o televízne služby od UPC si môžu vybrať spomedzi viac než 200 staníc všetkých žánrov, vrátane viac než 120 staníc v HD kvalite. Okrem bohatej programovej ponuky a vysokej kvality obrazu a zvuku, diváci vysoko hodnotia najmä celý rad funkcií, ktoré zvyšujú užívateľský komfort a ponúkajú úplne nový zážitok zo sledovania televízie, ako je napr. sedemdňový TV Archív, ktorý je dostupný na viac než 160 staniciach. Výhody a prednosti digitálnej televízie od UPC umocňuje aj UPC TV aplikácia, ktorú každý TV zákazník získava bezplatne ako bonus. Vďaka nej je UPC televízia dostupná všade na Slovensku, aj v sieťach iných operátorov, ako aj vo všetkých krajinách Európskej únie.

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: UPC Slovensko
Okruhy tém: PR Televízia UPC TV
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk