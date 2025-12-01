Vianočný darček pre TV zákazníkov UPC: voľné vysielanie až 44 staníc počas celého decembra

Operátor UPC pripravil tradičný Vianočný darček pre všetkých svojich televíznych zákazníkov. Na 30 dní, od 2. decembra do 2. januára, získajú prístup až k 44 staniciam, ktoré sú bežne dostupné až ako súčasť vyšších ponúk resp. doplnkových balíčkov.Všetkých 44 staníc bude voľne dostupných na všetkých platformách, t.j. v ponuke digitálnej káblovej TV, ako aj v ponuke UPC TV aplikácie.
Ide o nasledovné stanice: Viasat History, Viasat Explore, Viasat Nature, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Travel Channel, Food Network, Eurosport 1, Eurosport 2, ID HD, Golf Channel, Crime+Investigation, History Channel, Disney Channel, National Geographic, National Geographic Wild, Brazzers TV Europe, Babes TV, Reality Kings, LEO TV, Extasy, AMC, Fishing & Hunting, FilmBox Family, Fast & FunBox, FilmBox Premium, FilmBox Stars, FilmBox Extra, FilmBox ArtHouse, FashionBox, 360 TuneBox, Docubox, EroXXX, FightBox, Cool TV, Film+ HU, Muzsika TV, RTL Gold, RTL HÁROM, RTL KETTÖ, Sorozat+, RTL HU, a Magyar Sláger.
Programy sa všetkým užívateľom digitálnej káblovky, ako aj UPC TV appky, zobrazia v utorok 2. decembra bez ohľadu na predplatený balíček, a to automaticky a bez nutnosti reštartu prijímacieho zariadenia. Viac informácií o Vianočnom darčeku nájdu zákazníci na www.upc.sk/xmas
