Vianoce sú pre niektorých obdobím osamelosti, konfliktov a psychickej nepohody, IPčko aj tento rok posilnilo svoje služby

Vianoce sú pre niektorých obdobím osamelosti, konfliktov a psychickej nepohody. Upozornilo na to občianske združenie IPčko. Práve počas Vianoc sa totiž môže umocňovať pocit, že by sme sa mali mať dobre, aj keď to tak v skutočnosti nie je. IPčko preto aj tento rok posilnilo svoje služby a predstavilo Vianočný plán pomoci, ktorého cieľom je, aby ľudia v kríze nezostávali sami, a to ani počas vianočných sviatkov.
Štedrá večera v kluboch IPčka
Psychológovia v IPčku len v prvom polroku 2025 riešili viac ako 83 500 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Vianoce pritom podľa riaditeľa IPčka Mareka Madra dokážu veľmi zosilniť to, čo v sebe už dlhšie nesieme.
„Ak je v človeku smútok, osamelosť alebo beznádej, počas sviatkov to často vystúpi ešte viac na povrch. Preto považujeme za kľúčové byť dostupní aj vtedy, keď má veľa služieb zatvorené a ľudia majú pocit, že nemajú kam ísť,“ vysvetlil Madro. Psychológovia preto každoročne posilňujú Krízovú linku pomoci IPčko a pripravujú aj rôzne aktivity a podujatia, ktoré pomáhajú ľuďom v náročných situáciách.
Pre mladých ľudí, pre ktorých sú Vianoce doma náročné alebo nepríjemné, IPčko pripravuje Štedrú večeru v kluboch. Uskutoční sa 27. decembra od 17:00 do 19:00 v kluboch IPčka v Bratislave (Klub Machovisko), Trnave (Flek klub), Nitre (ID klub), Prešove (Kreate klub) a Košiciach (Connect klub).
Ako Madro dodal, nejde len o jedlo, ale o pocit, že človek niekam patrí, že má miesto pri stole a že nemusí byť sám. „Pre niektorých mladých je to jediná štedrá večera, na ktorej sa cítia skutočne prijatí,“ povedal Madro. Spresnil, že miesto pri štedrovečernom stole si treba dohodnúť priamo v konkrétnom klube.
Centrá krízovej intervencie Káčko
Súčasťou Vianočného plánu pomoci sú pritom aj viaceré online podujatia. Ich cieľom je vytvoriť priestor na zdieľanie, podporu a kontakt s odborníkmi.
24. decembra bola od 17:00 do 18:00 pripravená Vianočná čajovňa na Discorde, 26. decembra od 18:00 do 19:00 to bude online podujatie Fučí ti duša? Opýtaj sa odborníkov na dušu na Twitchi a 31. decembra od 17:00 do 18:00 bude online Silvestrovská čajovňa na Discorde.
Aktivity sú určené najmä mladým ľuďom, ktorí trávia sviatky osamote, necítia sa doma bezpečne, alebo len potrebujú byť v kontakte s niekým, kto im rozumie.
Okrem online pomoci súčasne budú počas sviatkov k dispozícii aj centrá krízovej intervencie Káčko, ktoré IPčko prevádzkuje v každom krajskom meste. Vianočný plán pomoci bude pokračovať aj po sviatkoch. Kluby budú otvorené v piatok 2. januára od 15:00 do 20:00, aby mladí ľudia nemuseli vstupovať do nového roka osamote.
Čo radia psychológovia?
IPčko súčasne prináša aj odporúčania pre tých, ktorí v tomto období prežívajú tlak, úzkosť, alebo iné nepríjemné pocity. Ak ide o očakávania, IPčko ubezpečuje, že nemusí byť všetko dokonalé. Treba sa zamerať na to, čo je naozaj dôležité. Podstatné je pritom určiť si priority. „Napíšte si zoznam, vyberte si z neho to podstatné a zvyšok vypustite,“ odporúča IPčko.
Ďalej psychológovia radia, aby si ľudia našli pauzu pre seba a dali si denne aspoň 15 minút oddych či už pri knihe alebo na prechádzke. „Vianoce nemusia byť o perfektných darčekoch, ale o pokoji a o spojení s blízkymi. Urobte si ich také, aké sa vám páčia,“ radí IPčko.
Pomôcť podľa psychológov môže aj vyjadrenie vďačnosti. Každý deň je tak dobré spomenúť si na tri veci, za ktoré sme vďační. Netreba samozrejme zabúdať na zdravie a dopriať si spánok, vyváženú stravu a pohyb. „Vyhnite sa alkoholu či drogám,“ apelujú psychológovia z IPčka. V prípade úzkostí odporúčajú dychové cvičenia, stačí pár hlbokých nádychov a výdychov.
IPčko súčasne vyzýva ľudí, aby v tom nezostávali osamote a nebáli sa požiadať o pomoc či podporu rodinu, priateľov či odborníkov. Vhodné je si pripomenúť aj samotný význam sviatkov. „Pripomeňte si, čo vám Vianoce prinášajú a čo naozaj chcete prežiť,“ doplnilo IPčko, ktoré súčasne odporúča menej sociálnych sietí, na ktorých sa ľudia zvyknú porovnávať s dokonalými fotkami iných. „Realita na sociálnych sieťach nie je skutočná. Dajte si od nich trocha pauzu,“ radia psychológovia.
Ak vznikne počas Vianoc konflikt, odporúčajú zastaviť sa a skúsiť sa upokojiť predtým, než príde k riešeniu konfliktu. Z konfliktu má pritom každý právo jednoducho odísť. „Vianočný plán pomoci je odkazom, že pomoc existuje aj vtedy, keď sa svet navonok tvári sviatočne. Sme tu pre všetkých, ktorí sa necítia dobre – počas Vianoc, aj počas celého roka,“ uzavrel Madro.