Vianoce pod polárnou žiarou. Obdobie, keď sa sviatky zmenia na čas zúfalstva a krvi

Jakob: V tieni polárnej žiary je napínavý príbeh o zločine, vine a obetiach, ktoré prinášame v mene lásky a spravodlivosti. Rämö majstrovsky spája psychológiu postáv s drsnou atmosférou islandskej prírody a dokazuje, že jej séria Hildur patrí medzi to najlepšie, čo ponúka súčasná severská krimi.
V Ísafjördure nastalo najtmavšie obdobie roka. Vianoce sa blížia, no desivé udalosti narušia pokoj miestnych obyvateľov. V rybích sádkach v Západných fjordoch nájdu rozožratú mŕtvolu. Detektívka Hildur Rúnarsdóttirová s fínskym policajným stážistom Jakobom Johansonom ešte len rozbehnú vyšetrovanie a v inom odľahlom kúte Islandu sa už stane podobne bizarná vražda. Čoskoro pribudne tretí prípad.
Pri vyšetrovaní série krutých násilných činov Hildur trápi, že stále nepozná osud svojej prostrednej sestry Rósy. Jakob, naopak, robí všetko pre to, aby vyhral náročný spor týkajúci sa starostlivosti o syna. Ako ďaleko je schopný zájsť a kedy už ani najlepší úmysel nesvätí prostriedky? Hildur nad tým musí premýšľať po tom, ako z fínskej policajnej stanice v Kolari dostane ten najhorší možný telefonát.
Dej románu sa odohráva počas Vianoc – sviatkov, ktoré by mali byť o svetle, rodine a pokoji. No Rämö ich obracia naruby. „Vianoce sú tie najneľútostnejšie sviatky,“ píše autorka a jej slová rezonujú v každej kapitole. Mrazivá krajina, nekonečná tma a melancholická atmosféra islandskej zimy vytvárajú prostredie, kde sa ľudia ocitajú tvárou v tvár sebe samým.
Autorka s precíznosťou psychologičky zachytáva, ako sa v človeku mieša strach so súcitom, hnev s túžbou po odpustení. Jej štýl je stručný, vizuálny a krehký ako ľadová plocha, pod ktorou číha neviditeľné nebezpečenstvo.
Pozrite si video s autorkou Satu Rämö:
Ak vás fascinujú temné severské trilery, pri ktorých cítite chlad až do kostí, Jakob: V tieni polárnej žiary je povinnou zimnou jazdou. Je to román, ktorý kombinuje napätie, emocionálnu hĺbku a brilantné postavy. Všetko, čo robí severskú krimi tak návykovou.
Satu Rämö v tomto diele potvrdzuje, že jej séria Hildur nie je len o zločine, ale o vnútornom zápase, odpustení a hraniciach dobra a zla. Pod polárnou žiarou, kde svetlo a tma spolu večne bojujú, sa ukazuje, že niekedy najväčším tajomstvom nie je vražda – ale samotný človek.
Z fínskeho originálu Jakob (Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki, 2023) preložil Andrej Števko.
Milan Buno, knižný publicista
Informačný servis