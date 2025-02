Viaceré extraligové kluby pred uzávierkou prestupov rozšírili svoj káder - FOTO, VIDEO

V slovenskej hokejovej extralige už uzavreli prestupy a niektoré kluby najvyššej súťaže boli aktívne. Svoje kádra rozšírili tímy z Banskej Bystrice, Žiliny, Popradu, Zvolena, Nitry aj Trenčína.

Pod Dubeň prichádzajú hneď tri mená z konkurenčného Liptovského Mikuláša. Za Žilinu budú po novom hrávať útočníci Brendan Ranford, Daniel Vladimír Tkáč a chytať brankár Roman Rychlík.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Od prestupu Nicka Jonesa do Dynama Pardubice sme intenzívne pracovali na adekvátnom doplnení pozície a posilnení kádra smerom k záveru základnej časti a play-off. Teší nás, že pri náročnej situácii na hokejovom trhu sa nám do tímu podarilo získať dvoch kvalitných ofenzívnych hráčov. Brendan Ranford je rozdielový útočník, ktorý potvrdzuje svoje kvality v slovenskej extralige. Rovnaké očakávania od hráča máme aj my.

Brendan je plne odhodlaný odovzdať maximum pre náš tím. Daniel Tkáč je útočník s obrovským potenciálom. Táto sezóna je jeho prelomová a bol jeden z ťahúňov Liptovského Mikuláša, vďaka čomu sa dostal aj do slovenskej reprezentácie. Svojím korčuľovaním a priamočiarosťou smerom do bránky bude pre nás veľkým prínosom,“ povedal k príchodom riaditeľ klubu a generálny manažér František Skladaný.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na margo príchodu gólmana Rychlíka dodal: „Jedným z cieľov v nastavení nášho tímu smerom k záverečnej časti sezóny je kvalita, súdržnosť a šírka kádra nielen medzi útočníkmi a obrancami, ale aj na brankárskom poste. Boje v záverečnej časti sezóny sú veľmi náročné. Príchodom Romana Rychlíka budeme na ne prichystaní.“

Káder „baranov“ z Banskej Bystrice rozšíril obranca Kristián Meszároš z Považskej Bystrice a útočník Oleksij Myklucha zo Spišskej Novej Vsi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Naše mužstvo opustí Oleksii Myklukha, ktorému sezóna nevyšla podľa predstáv a posledné zápasy už nebol trénerským štábom nominovaný do základnej zostavy na základe aktuálnej výkonnosti. Sezónu 2024/25 dokončí v drese Banskej Bystrice, s ktorou sme sa dohodli na finančnej kompenzácii. Primárnou snahou bola hráčska výmena, avšak žiadny klub našej najvyššej súťaže nemal o výmenu záujem. Do budúcna nevylučujeme opätovné nadviazanie spolupráce,“ uviedli Spišiaci na svojom oficiálnom webe.

Do Dukly Trenčín prišiel fínsky brankár Paavo Kohonen z Tappary Tampere aj kanadský bek Ross MacDougall, HK Poprad angažoval amerického útočníka Jeremyho Bracca a na hosťovanie Jakuba Nespalu z Liptovského Mikuláša.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Chceli sme počas uzávierky ešte rozšíriť káder o útočníka a som rád, že sme sa dokázali s Liptovským Mikulášom dohodnúť na hosťovaní Jakuba do konca tejto sezóny. Jakub je odchovanec a príde nám pomôcť v závere sezóny. Je to tvrdo pracujúci hokejista a vítam ho v Poprade,“ zhodnotil tento príchod športový riaditeľ klubu Július Koval. Popradskí obrancovia Branislav Ligas a Alex Čajkovič zostávajú na hosťovaní v Nových Zámkoch do konca sezóny.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Posilnila sa aj majstrovská Nitra, ktorá do tímu priviedla amerického útočníka Josha Passolta. Do Zvolena zase prišiel jeho krajan David Keefer.