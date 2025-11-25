Viac než len obchod: kľúčový partner pre slovenské regióny

Práve teraz sa ukazuje, aká dôležitá je angažovanosť firiem, ktoré na Slovensku pôsobia. Hoci často panuje predstava, že veľké medzinárodné spoločnosti sú odtrhnuté od miestneho života, opak môže byť pravdou.
Už dávno neplatí, že ich jediným cieľom je generovanie zisku. Dnes sa od nich očakáva, že budú aktívnou súčasťou krajiny, v ktorej pôsobia. Ich význam pre miestne komunity a regióny je zásadný – ako tvorcovia pracovných miest, partneri pre lokálnych dodávateľov a investori, ktorí prispievajú k rozvoju infraštruktúry a kvality života.
Príkladom, ktorý tento trend potvrdzuje, je diskontný reťazec Lidl. Na Slovensku pôsobí už 21 rokov a za ten čas sa stal dôležitou súčasťou národnej ekonomiky. Svojím prístupom dokazuje, že aj významný investor a jeden z najväčších zamestnávateľov v krajine môže byť aktívnym a hmatateľným partnerom pre rozvoj regiónov.
Prínos pre Slovensko
Úspech firmy sa neprejavuje len v obrate, ale predovšetkým v tom, čo vracia krajine. Lidl patrí k významným pilierom slovenskej ekonomiky, pričom Slovensku prináša viac ako 2 miliardy ročne, čo predstavuje takmer 1,6 % slovenského HDP.
Čo to ale znamená pre bežného človeka? Život na Slovensku je aj vďaka prítomnosti Lidla jednoducho lepší. Za sumu 2 miliardy eur by bolo možné napríklad zabezpečiť výstavbu 15 500 nájomných bytov, sprístupniť 900 domovov sociálnych služieb pre seniorov s priemernou kapacitou 30 miest, zabezpečiť 3 400 elektrobusov alebo 680 moderných električiek, čím by sa ušetrilo vyše 200 000 ton CO₂ ročne.
Kľúčové je, že tieto peniaze zostávajú a investujú sa na Slovensku. Počas svojho pôsobenia tu reťazec preinvestoval už vyše miliardy eur, pričom veľká časť tejto sumy išla do spolupráce so slovenskými firmami. Len za minulý obchodný rok išlo o investície v hodnote približne 90 miliónov eur.
Ako jeden z najväčších platcov dane, ktorý na Slovensku odviedol celkovo takmer 3,3 miliardy eur, reťazec dokazuje, že jeho záväzok voči Slovensku je dlhodobý. Lidl nie je len miestom na nákup – je stabilným partnerom, ktorý aktívne prispieva k tomu, aby sa na Slovensku žilo lepšie.
Investícia do ľudí, ktorá sa oplatí
Tento prínos je najviditeľnejší priamo v regiónoch. Spoločnosť pôsobí v 77 okresoch, vrátane tých najmenej rozvinutých a zamestnáva viac ako 6 500 ľudí. Patrí pritom nielen medzi najväčších, ale aj najoceňovanejších zamestnávateľov v krajine, pričom zamestnanci sú v centre jeho záujmu.
Prejavuje sa to aj v nadštandardnom a férovom ohodnotení. Minimálna mzda pre predavačov a predavačky na plný úväzok je 1 250 eur, v sklade je táto suma ešte vyššia až 1 300 eur. Obe sumy predstavujú viac ako 150 % štátnej minimálnej mzdy na rok 2025. Lidl pritom platy svojich zamestnancov zvyšuje pravidelne. V predošlých troch rokoch investoval Lidl do zvyšovania miezd a odmien vyše 43 miliónov eur a tento rok na to vyčlenil ďalších 14 miliónov.
Keď jedno euro pomáha viackrát
Ekonomický dopad však ďaleko presahuje len priame investície a mzdy. Štúdia poradenskej spoločnosti Forvis Mazars ukázala, že každé jedno euro, ktoré Lidl na Slovensku investuje, má potenciál priniesť krajine ďalších 58 centov. Tento takzvaný multiplikačný efekt je takmer o polovicu silnejší v porovnaní s priemerom v maloobchode, ktorý je 36 centov.
Ako si to predstaviť? Ak Lidl zadá veľkú a stabilnú objednávku (to je to 1 euro) lokálnemu výrobcovi jogurtov z regiónu s menším počtom pracovných príležitostí, tento výrobca môže vďaka tomu nakúpiť viac mlieka od miestnych farmárov, investovať do novej, modernejšej linky od slovenskej firmy a možno prijať nových zamestnancov z vedľajšej dediny. Títo zamestnanci následne dostanú výplatu, ktorú minú v miestnych potravinách či v kine. Práve súčet všetkých týchto ďalších aktivít – podpora farmárov, investícia do technológie a peniaze minuté v regióne – to je tých ďalších 58 centov.
Partner pre stovky slovenských výrobcov
Základom prepojenia na regióny je spolupráca so slovenskými dodávateľmi, ktorá je jedným zo základných pilierov podnikania diskontu. Lidl ich nevníma len ako dodávateľov, ale ako partnerov, s ktorými rastie spoločne.
Reťazec spolupracuje s takmer 300 domácimi producentmi, ktorým minulý rok za ich výrobky zaplatil viac ako 610 miliónov eur. Vďaka férovej spolupráci a stabilným odberom môžu títo potravinári rozširovať výrobu, inovovať a podporovať zamestnanosť v regiónoch. Okrem domáceho trhu je Lidl pre mnohých z nich aj bránou do sveta. Vlani svoj tovar vyviezlo viac ako 80 slovenských výrobcov v rekordnej hodnote 114 miliónov eur. Kvalitné slovenské produkty si tak mohli vychutnať zákazníci v 28 krajinách, v ktorých Lidl pôsobí.
Dobrý sused všade, kde pôsobí
Angažovanosť v regiónoch sa však nekončí pri biznise. Filozofiou spoločnosti je byť dobrým susedom všade tam, kde pôsobí. Do spoločensky zodpovedných projektov už Lidl investoval viac ako 20 miliónov eur.
Tieto investície smerujú do oblastí, ktoré majú priamy dopad na kvalitu života ľudí. Patria sem aktivity na obnovu a čistenie slovenskej prírody, podpora zdravotne znevýhodnených detí či budovanie obľúbených detských ihrísk a mestských parkov. Nezanedbateľná je aj pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku „Podeľ sa a pomôž“, v ktorej sa podarilo vyzbierať potraviny v hodnote viac ako 2,7 milióna eur.
Lidl tak jasne vyvracia mýtus o neprepojenosti veľkých firiem. Dokazuje, že je možné byť globálnym hráčom a zároveň lokálnym partnerom, ktorý aktívne prispieva k rozvoju regiónov a zvyšovaniu životnej úrovne ľudí po celom Slovensku. Pretože pomáhať krajine sa oplatí.
