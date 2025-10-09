Vi Keelandová odhaľuje ľudskú myseľ. Jej novinka Niečo ti tajím vás nenechá pokojne spať

Lenže všetko sa ešte viac zamotá, keď do jej ordinácie príde muž, ktorého už dávno pozná – aj keď on netuší, kto je ona. Niečo ti tajím je mrazivý psychologický román… najtemnejšia a najnapínavejšia kniha Vi Keelandovej.
Nie je to príbeh o láske.
Je to príbeh o posadnutosti.
Newyorská psychiatrička Meredith McCallová sa po strate manžela ocitá na pokraji zrútenia. Nedokáže sa zmieriť s tragédiou, ktorú má čiastočne na svedomí. Jedného dňa zahliadne na ulici muža, takisto spojeného s osudnou udalosťou, no viditeľne spokojného a šťastného. Ako to, že sa Gabriel Wright usmieva? Po tom všetkom, čo sa stalo, to predsa nedáva zmysel. Začne muža sledovať, ale zvedavosť zakrátko prerastie do posadnutosti.
Gabriel zrejme netuší, kto Meredith je. Ako inak sa dá vysvetliť, že ju časom vyhľadá ako nový pacient. Poskytnutím terapie človeku, s ktorým je tak úzko prepojená, Meredith prekračuje všetky etické a morálne hranice. Nedokáže ho však odmietnuť ani sa priznať, že ho pozná. Postupne sa tak zamotáva do ešte väčších klamstiev. Čudných náhod pribúda a mladá lekárka sa nevie zbaviť pocitu, že to jej niekto dýcha na krk.
Niečo ti tajím je úplne iný kaliber z pera Vi Keelandovej, ktorá sa tu dotýka temnejších psychologických tém ako je smrť, vina, manipulácia a hranice profesie. Jej štýl zostáva pútavý a dynamický, no tentoraz vás skôr mrazí, než rozohrieva.
Keelandová sa vraj pri písaní inšpirovala reálnymi etickými prípadmi psychiatrov, ktorí čelili dileme, či môžu liečiť niekoho z vlastnej minulosti. Vytvorila tak vynikajúci dark romance thriller, ktorý šikovne spája psychológiu s prvkami romantiky, ale bez happy-endových istôt.
Dokáže vás neustále držať v napätí, zápletka nie je predvídateľná, hrá sa s postavami aj čitateľmi. Rozhodne je to dôkaz, že Keelandová dokáže prekvapiť a posunúť sa mimo svoj komfortný žáner. Dokáže nielen rozpáliť romantické iskry, ale aj mraziť napätím a skúmať temné zákutia ľudskej mysle.
Z anglického originálu The Unraveling (Emily Bestler Books, New York 2024) preložila Andrea Vargovčíková.
Milan Buno, knižný publicista
Informačný servis