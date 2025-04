Veľký výpredaj v NAY. Zľavy až do 40% potešia každého

Každý môžeme mať iný vkus, ale produkt s výraznou zľavou sa rozhodne bude páčiť všetkým. Najväčší predajca elektroniky na Slovensku si pre svojich zákazníkov pripravil VEĽKÝ VÝPREDAJ so zľavami až do – 40%. Vyberte si produkty zo širokej ponuky NAY teraz za bezkonkurenčné ceny s dopravou zadarmo.

Nejde o žiaden neskorý aprílový žart. Zákazníci značky NAY si môžu od 7. apríla do 28. apríla zakúpiť tovar až so 40-percentnými zľavami. Pred veľkonočnými sviatkami, a aj po nich, môžu výhodne nakúpiť všetci – či už ide o nový televízor, práčku, notebook, smartfón, vysávač, alebo malé kuchynské spotrebiče. Online zákazníci môžu navyše využiť bezplatnú dopravu do balíkoboxov spoločnosti Slovak Parcel Service.

„Jar je ideálnym obdobím na veľké či malé zmeny v domácnosti, práci alebo celkovo v životnom štýle. Chceme našim zákazníkom uľahčiť rozhodovanie a ponúknuť atraktívne zľavy na produkty, ktoré im spríjemnia každodenný život,“ uviedla Sabina Boudová, marketingová riaditeľka spoločnosti NAY.

Z predchádzajúcich výpredajov je zrejmé, že medzi najobľúbenejšie produkty zákazníkov NAY dlhodobo patria smartfóny a notebooky. Niet sa čomu čudovať – sú súčasťou bežného života, či už ide o prácu, štúdium, komunikáciu alebo trávenie voľného času.

Počas VEĽKÉHO VÝPREDAJA si zákazníci NAY môžu výhodne zakúpiť nielen elektroniku, ale aj množstvo ďalších praktických produktov, ktoré využijú s príchodom teplých dní. Nechýba ani náradie a vybavenie pre domáce práce, záhradkárov a chatárov – od vysokotlakových čističov, cez vŕtačky, brúsky až po bežné náradie do dielne.

„Na svoje si prídu aj športovci, záhradkári či domáci majstri. Zľavy sa totiž dotknú aj športového a fitness vybavenia – od inteligentných hodiniek, cez bezdrôtové slúchadlá na behanie až po váhy, masážne prístroje a iné doplnky.“ dodáva Sabina Boudová, marketingová riaditeľka spoločnosti NAY.

VEĽKÝ VÝPREDAJ môžu využiť zákazníci všetkých predajní NAY na Slovensku a aj online na www.nay.sk. Práve zákazníci nakupujúci online môžu využiť nielen rýchle doručenie tovaru domov, ale aj obľúbenú službu rezervácie a osobného odberu tovaru v predajni. A navyše, spoločnosť NAY od 11. apríla do 14. apríla dopĺňa výpredaj o špeciálnu akciu – nákup na splátky do 10 mesiacov bez navýšenia.

Informačný servis