Veľké porovnanie: Lepšia.TV vs. streamovacie platformy

Streamovacie spoločnosti ako sú Netflix, HBO MAX, Disney Plus ako je aj televízia cez internet Lepšia.TV sa stávajú čoraz obľúbenejšími. Obaja poskytovatelia ponúkajú široký záber filmov, seriálov, ktoré si môžete zapnúť kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení. Ktorý poskytovateľ je však lepší? Urobili sme ich veľké porovnanie.

Základné info

Streamovacie platformy: Netflix, HBO MAX alebo Disney Plus netreba špeciálne predstavovať. Ide o streamovacie služby a filmové štúdiá. Rozdiel oproti klasickým poskytovateľom televízie cez internet je v tom, že streamovacie služby neponúkajú vo svojej podstate televízne vysielanie. Je to iba databáza dostupných on-line filmov, seriálov či dokumentov.

Lepšia.TV je poskytovateľ televízie cez internet. Ponúka 130 televíznych staníc vrátane prémiových. Nájdete v nej nájdu detské, športové, dokumentárne ako aj klasické TV stanice na ktoré ste zvyknutí. Televízia cez internet v sebe skrýva viacero výhod. Televízny program môžete sledovať až 100 dní spätne. Relácie môžete ľubovoľne nahrávať, zastavovať, pretáčať reklamy či nudné časti filmov. Ako bonus získavate k službe viac ako 20 000 rozhlasových staníc z celého sveta.

Foto: Lepšia.TV

Šírka ponuky

Naše prvé hodnotiace kritérium je šírka ponuky. Medzi oboma typmi služieb vidíme veľké rozdiely. Služba Lepšia.TV ponúka viac ako 130 televíznych staníc vrátane ich archívu. Len za minulý rok zákazníci mali k dispozícii viac ako 15 000 filmov a 2 300 seriálov. Do archívu, ktorý môžete sledovať až 100 dní spätne, denne pribúdajú desiatky filmov a odvysielaných častí seriálov.

Na streamovacách službách je niekoľko násobne menšie množstvo seriálov a filmov. Za mesiac pribudne okolo stovky programov. Na druhej strane najnovšie seriály sú zverejňované celosvetovo po celých sériách. Často však len s českými, alebo slovenskými titulkami. Lepšia.TV ponúka TV archív s dabovanými filmami a seriálmi vrátane prémiových HBO staníc. Čiže máte rovnako prístup k tým najnovším filmom a seriálom.

Foto: Lepšia.TV

Variabilnosť a vyhľadávanie

Druhou vecou na ktorú sme sa zamerali je variabilnosť a vyhľadávanie. Obe typy služieb poskytovatelia umožňujú sledovať vaše obľúbené filmy, alebo seriály na mobile, tablete, notebooku či klasickej TV. Všetci ponúkajú personifikované menu, ktoré si viete nastaviť podľa vašich predstáv. V tejto oblasti sú si tieto služby vyrovnané.

Užívateľské rozhranie Lepšia.TV aplikácie je intuitívne. Na úvodnej obrazovke sa môžete hore v menu prepnúť na samotné živé vysielanie, Naj z TV, videotéku HBO OD či rádia. Grafika je doplnená logom stanice a náhľadmi daných relácií. V spodnom záhlaví pustenej telky máte na výber nahrať TV program. A to buď celý diel či nahrávať všetky diely danej relácie. Pokiaľ máte Lepšia.TV box, alebo Smart TV stačí stlačiť červené tlačidlo. Nahraná relácia sa vám následne uloží do kategórie nahrané, a tam môžete mať všetky relácie, ku ktorým sa chcete vrátiť. Je to veľmi praktická vychytávka.

Foto: Lepšia.TV

Slovenské filmy a seriály

Mať najnovšie americké filmy a seriály je veľmi fajn. Na streamovacích službách oceňujeme, že najnovšie filmy a seriály zverejňujú celosvetovo. Nezáleží tak na tom z ktorého kúta sveta ste, prístup k seriálom máte rovnaký. V poslednej dobe streamovacie platformy zaradili do ponuky aj viacero slovenských a českých filmov či seriálov. Ich ponuka je napriek tomu v porovnaní s Lepšia.TV obmedzená. V ponuke má okrem iného všetky slovenské a české stanice a tak o dostatok lokálneho obsahu nemôže byť núdza.

Podmienky užívania

Ak sa pozrieme na nastavenie platforiem a Lepšia.TV zistíme, že všetci vsadili na jednoduchosť. Služby sa dajú kedykoľvek pozmeniť či zrušiť. Bez zbytočných zmlúv či papierovačiek. Zmluvu budete podpisovať iba v prípade, keď sa rozhodnete pre prenájom Lepšia.TV boxu. V ostatných prípadoch nič nepodpisujete. Jednoducho si Lepšia.TV alebo iné služby môžete predplácať každý mesiac, dokiaľ vás neprestane baviť. Je to jednoduché, rýchle a k ničomu sa nezaväzujete. Je len na vás ako dlho Lepšia.TV chcete využívať.

