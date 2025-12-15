Vedeli ste, že nie je kolagén ako kolagén?

Často však znamenajú aj dlhé hodiny sedenia pri stole, na pohovke či v aute na ceste za blízkymi. Hoci si oddych zaslúžime, naše telo nemusí byť z tejto (ne)činnosti nadšené.
Práve nedostatok aktivity môže u niektorých z nás viesť k pocitu stuhnutosti – možno to sami dobre poznáte, že sa cítite po celodennom dni vysedávania a pozerania sviatočných rozprávok a filmov takí dolámaní, ako keby ste celý deň zvážali drevo z lesa. Napadlo vám niekedy, čo z toho, čo vieme prijať v strave alebo doplniť formou výživových doplnkov prispieva k lepšej pohyblivosti? Oplatí sa upriamiť pozornosť na kolagén – bielkovinu, ktorá tvorí približne 30 % všetkých bielkovín v ľudskom tele – čo vôbec nie je málo! Je nevyhnutný pre bežné fungovanie chrupaviek, kostí, šliach, väzív, kože či ciev. Telo si ho síce dokáže vytvárať aj samo, na jeho syntézu potrebuje aminokyseliny glycín, prolín a lyzín a tiež niektoré vitamíny – hlbšie do biochemických detailov netreba zachádzať – pre vás je podstatné to, že keď sa spoliehate iba na schopnosť tela pokryť svojpomocne vlastné potreby, alebo že jeho schopnosť produkovať dostatok kolagénu pretrváva počas celého života, poopravíme vašu domnienku. Približne od 20 (!) roku života jeho produkcia začína prirodzene klesať – a to každoročne zhruba o 1 %.
Z tohto dôvodu sa čoraz viac hovorí o dopĺňaní kolagénu, ktorý sa dá do tela v určitom percentne komfortne dostať stravou, ale aj formou výživových doplnkov. Výbornú vstrebateľnosť má napríklad prémiový natívny kolagén typu 2, ktorého denná dávka sa zmestí do jedinej kapsule – Movisan Kolagén II. Nie je však kolagén ako kolagén – líši sa typom aj spôsobom spracovania. A práve to sa podieľa na tom, ako ho naše telo využije.
Aký kolagén je vhodný pre pohybový aparát??
Z viac než 28 známych typov kolagénu sú pre pohybový aparát najdôležitejšie typy I a II. Kolagén typu I je najrozšírenejší – nachádza sa v koži, kostiach a šľachách a zvyčajne sa spája so starostlivosťou o pleť a vlasy. V doplnkoch výživy sa s ním stretneme často vo forme hydrolyzovaného kolagénu (kolagénových peptidov).
Kolagén typu II je naopak charakteristický tým, že sa prirodzene nachádza v chrupavkách a je kľúčový pre ich výživu. Práve tento typ kolagénu sa preto spája so starostlivosťou o kĺby. Nestačí však vedieť, po akom type siahnuť – dôležité je aj to, v akej forme sa kolagén užíva.
Natívny verzus hydrolyzovaný kolagén
Rozdiel medzi kolagénmi nespočíva len v ich pôvode, ale aj v spôsobe spracovania. Možno ste sa stretli s pojmami natívny (nedenaturovaný) kolagén a hydrolyzovaný kolagén. Hydrolyzovaný kolagén je rozštiepený na menšie peptidy – ľahko sa vstrebáva, ale jeho prirodzená štruktúra je zmenená.
Naopak, natívny kolagén si zachováva svoju pôvodnú trojzávitnicovú štruktúru. Telo ho vďaka tomu lepšie rozpozná a využije. Práve preto sa s natívnym kolagénom spája aj vyššia biologická aktivita.
Stačí 40 mg denne? Výhody natívneho kolagénu typu II
Natívny kolagén typu II si vďaka zachovanej štruktúre udržiava vysokú účinnosť aj pri nízkych dávkach. Štúdie naznačujú, že už 40 mg denne môže priaznivo pôsobiť na funkciu pohybového aparátu. V prípade hydrolyzovaného kolagénu by na podobný účinok bolo potrebné prijať až 125- až 250-krát viac.
Zaujímavý je aj pôvod natívneho kolagénu. K najkvalitnejším patrí nórsky morský kolagén CalGo®, získavaný šetrným spôsobom z kostí lososovitých rýb. Okrem kolagénových proteínov prirodzene obsahuje aj vápnik a fosfor. Vďaka nízkoteplotnému spracovaniu zostáva jeho štruktúra neporušená a účinok zachovaný.
Práve tento typ kolagénu sa nachádza vo výživovom doplnku Movisan Kolagen II. Obsahuje natívny kolagén typu II z morských zdrojov, ktorý sa dobre vstrebáva najmä v kĺbových chrupavkách. Produkt je obohatený aj o kyselinu hyalurónovú, extrakt z kadidlovníka a vitamín C, ktorý prispieva k správnej tvorbe kolagénu v chrupavkách. Tieto látky navzájom pôsobia synergicky a podporujú komfort pohybu.
Za Movisanom stojí spoločnosť NaturaMed, ktorá sa už takmer dve desaťročia venuje vývoju doplnkov výživy založených na vedeckých poznatkoch. Kvalita, odborný prístup a starostlivo vybrané zložky sú pre ňu samozrejmosťou.
Preto ak tento rok hľadáte darček pre seba aj blízkych, ktorý má skutočnú hodnotu, možno je čas dopriať výživu aj svojmu pohybovému aparátu. Movisan s natívnym kolagénom typu II môže byť práve ten malý-veľký krok k ľahšiemu a prirodzenejšiemu pohybu. Môžete využiť aj príležitosť vyskúšať tento produkt na jeden mesiac zadarmo po kliknutí na movisan.sk. Po zaplatení poštovného a balného vo výške 1, 95 eur vám do pohodlia domova doručíme mesačnú dávku.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.